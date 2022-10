Crianças vacinadas no 2° dia D vai ganhar ingresso para o Sesi Multi Parque, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), firmou parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) para o Dia Das Crianças, celebrado em 12 de outubro. As crianças e adolescentes que comparecerem aos postos no neste sábado, 08, no 2º Dia de encerramento da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação, receberão declaração que dará a eles direito a duas entradas no Dia da Alegria.

O evento ocorrerá no Sesi Multi Parque, antigo Clube Ferreira Pacheco, no dia 12 de outubro, das 08h às 17h. Pais ou responsáveis que acompanharem as crianças também poderão acessar as piscinas e participar de recreações, exposições e shows. A declaração já dará direito à entrada, e não haverá necessidade de trocá-la por ingressos.

“Essa parceria é mais uma ação que a Prefeitura de Goiânia realiza para aumentar o índice de vacinação de crianças e adolescentes na capital, e isso vale para todas as vacinas, todas são importantes, todas protegem contra doenças graves como a Poliomielite, que pode causar paralisia e até levar à morte”, destaca o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

Dia D

Para o 2º Dia D de vacinação, a SMS vai disponibilizar 45 pontos distribuídos em todas as regiões de Goiânia, e o objetivo da gestão municipal é, além de reforçar a vacina da Poliomielite, visa atualizar o Cartão de Vacinação das crianças e adolescentes da capital goiana. Confira todos os locais pelo link: https://saude.goiania.go.gov. br/_servicos/vacinas/salas-de- vacina-em-goiania-2/