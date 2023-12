Criminosos furtam joalheria em Goiânia e fogem do 11º andar de rapel

Dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM-GO) depois de invadir um prédio no Setor Bueno, onde furtaram uma joalheria e desceram do 11º andar pelo lado externo do edifício, usando técnicas de rapel. Segundo a PM, o crime aconteceu na madrugada de segunda-feira.

Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos andando próximo ao prédio e dentro da joalheria.

Segundo o coronel Marcelo Granja, do Comando de Policiamento da Capital, a dupla, que é de São Paulo (SP), entrou no prédio comercial durante o dia e se escondeu em uma clínica de psicologia.

De lá, durante a noite, eles passaram para a joalheria, fazendo um furo na parede.Segundo a polícia, os suspeitos fugiram para SP ainda na madrugada de segunda-feira, assim que saíram do prédio. “Eles trocaram a placa do carro três vezes para dificultar a identificação”, disse o militar. A dupla foi presa na noite de segunda-feira, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da PM de SP.