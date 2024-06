Cristalina se destaca na produção de alho, batata e cebola

Cristalina, conhecida como a “capital mundial do cristal”, é uma cidade com população de 62 mil habitantes que se destaca no cenário agropecuário brasileiro. Com um Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário entre os 10 maiores do Brasil e a maior área irrigada do país, Cristalina é um polo promissor para investimentos. A cidade é reconhecida por sua produção agrícola diversificada. O PIB do agronegócio de Cristalina atinge R$ 8,5 bilhões, dos quais quase R$ 5 bilhões são atribuídos à sua vasta área irrigada. Além disso, a construção de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) tem contribuído significativamente para a geração de empregos na cidade.

Cristalina se destaca na produção de uma variedade de culturas, desde soja, milho e café, até batata, cebola, alho, tomate, feijão e frutas. A cidade ostenta a maior área irrigada do país, cobrindo cerca de 80 mil hectares, o que possibilita a produção de até três safras por ano. Atualmente, a cidade está se preparando para a 4ª edição da Feira Agroindustrial, Comércio e Serviços de Cristalina (FAICRIS) e a 8ª edição do Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa. Esses eventos, que ocorrerão simultaneamente de 26 a 29 de junho, destacam a produção local de alho, batata e cebola, servindo como uma vitrine para o polo de produção agrícola da região.

A qualidade das cebolas, que estava comprometida desde o início das colheitas em Cristalina (GO) e no Triângulo Mineiro (MG), já começa a melhorar devido ao clima mais seco. O elevado volume de chuvas ao longo do primeiro trimestre do ano prejudicou o desenvolvimento dos bulbos das primeiras áreas de forma heterogênea, afetando algumas localidades mais do que outras. No entanto, com a melhora climática, a quantidade ofertada e comercializada tem subido gradualmente, indicando um futuro promissor para a produção agrícola da região.

Potencial de investimento

A FAICRIS, ocorre simultaneamente ao Festival ABC da Boa Mesa, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico local. A feira, que conta com 125 estandes, apresenta avanços tecnológicos, produtos agroindustriais de alta qualidade, imóveis, concessionárias, serviços especializados e muito mais. O volume de negócios aumentou em 100% de 2022 para 2023, passando de 20 milhões para 44 milhões de negócios. A expectativa para este ano é superar esses números.

Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa

A 8ª edição do renomado Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa, de Cristalina, promete proporcionar uma boa experiência culinária, celebrando a diversidade e riqueza da gastronomia local. Os visitantes serão agraciados com um cardápio variado, repleto de opções salgadas e doces, disponíveis nos quiosques da praça de alimentação.

Concurso “Garimpando Sabores”

Este ano, o concurso “Garimpando Sabores” ganha o voto popular. Os visitantes tem a oportunidade de degustar o prato nos restaurantes participantes, pelo valor fixo de R$49,90. Esta iniciativa permite que o público participe diretamente da celebração gastronômica, tornando o evento ainda mais interativo e envolvente. Os vencedores serão conhecidos na sequência e receberão o troféu “Destaque ABC”.

Energia renovável na Romaria

Em parceria com o Grupo Yellot, a Romaria de Trindade 2024 não só manterá suas tradições religiosas, mas também dará um passo significativo em direção à sustentabilidade, utilizando energia renovável e promovendo práticas ecológicas. A marca, que é destaque em energia renovável e mobilidade, desempenha um papel crucial nesse esforço, oferecendo toda a energia necessária para a Basílica de Trindade durante o mês de junho, além de implementar uma usina de geração de energia solar, que abastecerá o novo Santuário do Divino Pai Eterno no longo prazo. Durante o evento, a empresa ainda disponibilizará CarPort sustentável e ponto de recarga de veículos elétricos, além de área de apoio ao romeiro com totem de carregador de celular, ponto de descanso e dispenser de filtro solar. A empresa ainda colaborou na construção da iluminação do trajeto do novo Santuário até a Basílica, em parceria com a BRG e apoio da prefeitura de Trindade.

Novas datas

O 51º Leilão Fomentar, organizado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), por meio do seu Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (Fomentar), via Comissão Permanente de Licitação e Comissão Supervisora, teve a data alterada e será realizado nos dias 25 e 26 de junho. Aos interessados, as propostas deverão ser encaminhadas de forma eletrônica, pelo e-mail [email protected], com cópia para [email protected], nos termos dos decreto nº 5.036, de 16/04/1999, e alterações introduzidas pelos decretos nº 5.059/1999 e nº 5.799, de 16 de julho de 2003, nas datas estipuladas e no limite do horário de expediente comercial.

Crescimento industrial em Goiás

O setor industrial de Goiás registrou um crescimento impressionante de 12,7% em comparação com abril de 2023. Este é o décimo segundo mês consecutivo de alta, com um acumulado positivo de 11,3% no ano. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Destaque para a indústria têxtil

As altas mais relevantes foram na confecção de artigos do vestuário e acessórios, com um aumento de 224,8%. A produção de alimentos foi responsável por 6,79 pontos percentuais do aumento total de 12,7%. O secretário Joel de Sant’Anna Braga Filho celebrou os resultados, destacando o crescimento do setor têxtil.

Investimento avícola

A Granja Mantiqueira, localizada em Cabeceiras (GO), está revolucionando a indústria avícola com um investimento de R$ 120 milhões. A empresa, que já produz 300 mil ovos por dia, espera aumentar essa produção para 1 milhão. Além disso, a Mantiqueira planeja criar 120 novos empregos.

Sustentabilidade e tecnologia

A Mantiqueira se destaca pelo seu compromisso com o bem-estar animal e a produção de ovos orgânicos. A empresa utiliza tecnologia de ponta, com equipamentos de origem alemã, para garantir a qualidade e eficiência de seus produtos. O investimento de R$ 120 milhões demonstra o potencial de Goiás para atrair e apoiar empresas inovadoras.

Desafio AgroStartup Goiânia

A 8ª edição do Desafio AgroStartup, que busca conectar as necessidades dos produtores rurais com soluções inovadoras, ocorrerá em Goiânia nesta sexta e sábado. O evento, que recebeu um recorde de 1.124 inscrições de jovens empreendedores, promete um fim de semana repleto de atividades e aprendizado prático. Os 12 projetos mais destacados receberão uma subvenção de R$ 60 mil cada.

Produção leiteira

Goiás, um dos maiores produtores de leite do país, comemora o Dia Mundial do Leite em 1° de junho. Em 2023, o Estado produziu 2,2 bilhões de litros de leite, segundo dados do IBGE. A maioria dos produtores são pequenos e médios, com uma produção média de até 250 litros por dia.

Interleite 2024

O Interleite 2024, um dos eventos mais importantes da cadeia leiteira no Brasil, será lançado oficialmente no Palácio das Esmeraldas, nesta quarta-feira (29). O evento, organizado pelo Sistema Faeg/Senar, Sebrae Goiás, Governo do Estado de Goiás e Sindileite Goiás, promete reunir diversos profissionais do setor para discutir tendências, inovações e desafios.

Inovação leiteira

O Interleite Brasil 2024, com o tema “A hora da profissionalização no leite”, irá abordar oportunidades e estratégias para otimizar a produção leiteira. O evento é conhecido por promover a troca de conhecimento e experiências, oferecendo uma programação diversificada e oportunidades únicas de networking.