Prefeitura de Goiânia distribui quase 3 mil novas árvores nos primeiros 100 dias do ano

A cidade de Goiânia ganhou um reforço importante na arborização urbana: 2.895 novas mudas foram distribuídas à população nos primeiros 100 dias de 2025. O número é resultado das ações realizadas pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), por meio das edições do Mutirão dos 100 dias, além de outras doações e plantios promovidos no período.

Durante a 29ª edição do mutirão, realizada neste sábado (5/4), a Amma entregou 170 mudas — sendo 100 de espécies nativas e 70 de plantas medicinais — na Região Oeste “F”. Além das doações, os técnicos da agência prestaram orientações sobre plantio, cuidados com as espécies e esclareceram dúvidas sobre os serviços ambientais oferecidos pelo município.

“Goiânia é reconhecida pela ONU como uma das cidades mais arborizadas do mundo, e a Amma trabalha todos os dias para manter esse título. A distribuição de mudas, o plantio e os cuidados com a saúde das árvores fazem parte desse compromisso”, afirmou a presidente da Amma, Zilma Peixoto.

Entre as espécies nativas distribuídas estavam pé de tamarindo, caroba, ipê-rosa e aroeira-pimenteira. A ação também teve forte apelo comunitário, como no caso da dona de casa Liomar Silva, que recebeu uma muda de goiabeira. “Fico muito feliz em receber essa muda. Agora vou plantar no meu quintal e cuidar com carinho”, afirmou.