Emprego

Currículo na mão: feirão reúne 2,5 mil vagas em Goiânia; veja também os estágios

Oportunidades incluem postos sem experiência, estágios em diferentes áreas e seleção presencial para a Secretaria da Fazenda de Goiânia


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 10/11/2026 - 12:00

Currículo na mão: feirão reúne 2,5 mil vagas em Goiânia; veja também os estágios
(Foto: Reprodução)

Um feirão de empregos e duas frentes de seleção de estágio oferecem oportunidades para quem busca trabalho ou experiência profissional em Goiás. Os atendimentos incluem entrevistas com empresas, candidaturas pelo CIEE e entrega de currículos na Prefeitura de Goiânia.

O Feirão Mais Empregos terá mais de 2,5 mil vagas para a capital e a Região Metropolitana. Já o CIEE divulgou 275 vagas de estágio no estado e uma seleção com a prefeitura para 51 oportunidades na administração municipal.

Feirão atende em dois dias

Promovido pela Secretaria de Estado da Retomada, o feirão será realizado nesta quarta e quinta-feira, 11 e 12 de novembro, das 8h às 17h. O local é a Central de Atendimento Mais Empregos, na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro de Goiânia. É necessário apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

As oportunidades abrangem hotelaria, comércio e serviços. Os salários giram em torno de R$ 2,7 mil, acompanhados de benefícios, conforme a função.

Há postos sem exigência de experiência para camareira, auxiliar de garçom, atendente de loja pleno, fiscal de loja, operador de câmaras frias, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de estacionamento. Mensageiro e recepcionista de hotel exigem Ensino Médio completo e experiência.

Sete empresas farão entrevistas

Os recrutadores serão do Hotel Comfort Suítes Flamboyant, RL Clean Limpeza e Conservação, Indigo Estacionamentos, Villefort Atacado e Varejo, Oba Hortifruti, Buriti Parafusos e Terceiriza Brasil.

Entre os benefícios previstos nas contratações estão bonificações, alimentação, transporte e assistência médica e odontológica. A oferta varia entre as vagas.

Estágios na Prefeitura de Goiânia

A seleção municipal contempla Direito, Administração, Ciências Contábeis, TI e Engenharia Civil. Os selecionados atuarão em atividades ligadas à Secretaria Municipal da Fazenda. As entrevistas acontecem até o fim de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O atendimento é presencial, sem cadastro prévio pela internet.

Os interessados devem levar identidade e currículo impresso à Avenida do Cerrado, nº 999, Bloco E, Park Lozandes, no mezanino, 2º andar, após o Banco Itaú, e procurar Maria Clara, assessora jurídica da SUPTRI.

Vagas gerais do CIEE

As 275 oportunidades divulgadas pelo CIEE atendem estudantes do Ensino Médio, de cursos técnicos e superiores. Administração, Ensino Médio, Direito, construção civil e educação concentram os maiores grupos.

As inscrições são gratuitas no site do CIEE ou nas unidades da instituição em Goiás. As vagas podem ser preenchidas ao longo da semana.

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Redação Tribuna do Planalto

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