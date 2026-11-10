Vale-alimentação e refeição vão mudar? Justiça suspende regras, mas mantém obrigação nas maquininhas

A Justiça suspendeu parte das novas regras para o vale-alimentação e o vale-refeição, mas a decisão não significa o cancelamento dos benefícios. A liminar trata de condições de funcionamento das operadoras e vale apenas para empresas associadas à ABBT. A ordem foi assinada na segunda-feira (9) pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da Justiça Federal no Distrito Federal. A decisão é provisória e pode ser contestada pela União.

Um dos pontos mais aguardados pelos usuários não mudou: continua obrigatória a integração para aceitar cartões de diferentes operadoras nas mesmas maquininhas habilitadas.

O que a Justiça suspendeu?

Regra Efeito da liminar para as associadas à ABBT Taxa máxima de 3,6% cobrada dos estabelecimentos Suspensa Repasse das compras em até 15 dias Suspenso Abertura obrigatória do sistema para operadoras com mais de 500 mil trabalhadores Suspensa Integração das redes de aceitação Continua obrigatória

As empresas beneficiadas poderão manter temporariamente as condições dos contratos anteriores.

O prazo de repasse mencionado é o pagamento das compras aos restaurantes e supermercados. Não se trata do dia em que o trabalhador recebe o crédito do VA ou VR.

Por que houve a suspensão?

A ABBT afirmou que o governo criou obrigações por decreto sem previsão suficiente em lei. A entidade também alegou possíveis prejuízos financeiros e dificuldades para manter as operações.

Na análise inicial, o juiz considerou haver indícios de que o Executivo ultrapassou os limites de sua atuação. Isso ainda não representa uma decisão definitiva sobre a discussão.

O cartão já deveria funcionar nas outras maquininhas?

O prazo para a integração terminou no sábado (7). Mesmo assim, representantes de supermercados, restaurantes e empresas de pagamento relataram à CNN que a aceitação ainda não está completa. Operadoras como Ticket, Pluxee, VR e Alelo alegam dificuldades técnicas e pedem regras mais claras.

O Ministério do Trabalho e Emprego afirma que as empresas são responsáveis pelos ajustes. A pasta continua responsável pela regulamentação e fiscalização, mas não poderá punir as associadas à ABBT exclusivamente pelo descumprimento das regras suspensas.

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