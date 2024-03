Curso gratuito prepara advogados para o mercado de trabalho

O Instituto Goiano de Direito (IGD) está lançando o Programa Conexões, um curso gratuito voltado para advogados, visando capacitar e direcionar os profissionais para o mercado de trabalho, especialmente em escritórios parceiros. Com salários potenciais de até R$3,5 mil, o curso oferece 200 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 2 a 26 de abril para advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A seleção inicial será realizada através de prova presencial em 28 de abril, com resultados divulgados em 2 de maio. O curso de capacitação ocorrerá entre 6 de maio e 27 de junho, com 32 aulas presenciais e provas semanais na sede do IGD, no Setor Bueno. Os participantes receberão certificados de extensão prática e qualificação para o mercado jurídico emitidos pelo IGD ao término do curso.

Após a conclusão do programa, os 40 alunos com melhor desempenho serão encaminhados para vagas disponíveis nos escritórios parceiros, com o processo de encaminhamento ocorrendo de 2 a 12 de julho. A lista dos selecionados será divulgada em 1º de julho. Os critérios finais para contratação serão determinados pelos 42 escritórios parceiros. As inscrições podem ser feitas através do link www.portaligd.com.br.

O curso terá a duração de oito semanas, com cada semana dedicada ao estudo de um conteúdo específico, incluindo Advocacia, Peticionamento, Comunicação em Audiências e Organizações, Recursos, Práticas Simuladas, e Imersões Temáticas em Casos Práticos e Sustentações Orais.