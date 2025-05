Daniel Vilela apresenta avanços de Goiás em tecnologia e inovação na Estônia

O vice-governador Daniel Vilela apresentou os avanços que Goiás tem alcançado nas áreas de tecnologia e inovação a líderes de vários países, durante palestra no e-Governance Conference, nesta quinta-feira (29/5), na Estônia. Em sua fala, ele abordou temas como inteligência artificial, capacitação de pessoas de 8 a 80 anos, a liderança do estado na oferta de serviços digitais, o pioneirismo na atração de startups para inovação aberta voltada ao governo e as tecnologias aplicadas em segurança pública.

A palestra, conduzida ao lado do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico, marcou o segundo dia da missão liderada por Daniel Vilela a Estônia, Finlândia e Singapura. “Represento, nesta missão, o Estado líder na oferta de serviços digitais no Brasil, que é referência em inteligência artificial e em inovação para governo, e que quer avançar ainda mais. Tudo isso é reflexo da gestão do governador Ronaldo Caiado e devemos mostrar esses nossos avanços para o mundo, enquanto buscamos ir ainda mais longe”, afirmou Daniel Vilela.

Além de mostrar a liderança de Goiás em IA e serviços digitais, a palestra também mostrou os esforços do estado na formação de mão de obra qualificada em tecnologia de 8 a 80 anos, por meio dos laboratórios Start, das Escolas do Futuro e do programa Cidadão Tech 60+, todos ligados ao Goiás Social. “Temos o principal centro de IA do Brasil, a liderança em serviços digitais, lançamos o maior programa de inovação aberta para o governo e, agora, estamos formando pessoas em tecnologia. É a história de um estado que já é referência no país e que busca avançar ainda mais”, relatou José Frederico.

O vice-governador e o secretário apresentaram o caso de uma startup que está usando inteligência artificial para aprimorar o tempo de resposta da polícia e aprimorar a investigação de crimes no Entorno do Distrito Federal. Representantes de países como Uganda e Cabo Verde, além de outros estados brasileiros, buscaram contato com a comitiva goiana logo após a palestra, para saber mais das políticas públicas feitas em Goiás.

“Nosso objetivo é claro: melhorar a vida dos cidadãos goianos e tornar Goiás um estado-chave no futuro tecnológico do Brasil”, ressalta o vice-governador. Completam o grupo goiano na missão os secretários Adriano da Rocha Lima (Geral de Governo), Alan Tavares (Administração) e de Sérvulo Freire (Economia).

Interlocução

Ainda nesta quinta-feira (29/5), a comitiva conheceu a e-Estonia Briefing Centre, principal agência de negócios e inovação do país, que é referência em cibersegurança e digitalização e já avança para tornar os serviços públicos cada vez mais eficientes. Um exemplo é o Bio Bank, banco de DNAs que permite ao governo facilitar serviços, como os de saúde.

Por meio dos dados, é possível saber, antecipadamente, a quantidade de anestésicos que uma pessoa precisa em caso de procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Tudo baseado nas características de DNA e no histórico de cada pessoa. “Isso permite agilizar o atendimento de saúde e evita acidentes”, explica o chefe de Engajamento de Negócios da agência, Rannar Park. A missão segue agora da Estônia para a Finlândia. No sábado (31/5) chega em Singapura.

