Daniel Vilela: com a faca, o queijo e o tempo político nas mãos

A trajetória política de Daniel Vilela é um dos exemplos mais emblemáticos de como habilidade, resiliência e senso de oportunidade podem moldar um novo capítulo na história política de Goiás. De jovem vereador em Goiânia a vice-governador de um dos estados mais estratégicos do país, Daniel construiu uma carreira marcada por estratégia, maturidade e, sobretudo, pela capacidade de se reinventar num cenário político em constante transformação.

Filho do ex-governador Maguito Vilela, Daniel começou cedo. Elegeu-se vereador e, pouco depois, deputado federal, cargo em que se destacou por uma atuação técnica e politicamente articulada. Sua ascensão como presidente estadual do MDB, partido de tradição histórica em Goiás, não foi um caminho sem resistência. Na época, o grupo irista, de forte influência dentro da sigla, via com cautela o protagonismo do jovem político. Mas Daniel, com habilidade, conseguiu se sustentar no comando do partido, consolidando sua liderança e imprimindo um novo estilo de condução — mais pragmático e menos personalista.

Foi também um dos principais estrategistas da campanha que levou Maguito Vilela à vitória na disputa pela Prefeitura de Goiânia. A tragédia que se seguiu — a morte de Maguito em decorrência da COVID-19 antes mesmo da posse — marcou profundamente Daniel e o MDB goiano. Ainda assim, o jovem líder conseguiu transformar a dor em combustível político e seguir adiante, agora por conta própria, sem as presenças de Maguito e Iris Resende, duas das maiores referências de sua trajetória.

Em 2018, Daniel enfrentou Ronaldo Caiado na disputa pelo governo estadual. Embora derrotado, obteve uma expressiva vitória política: ficou em segundo lugar, superando a então poderosa base marconista liderada por Marconi Perillo, que tinha José Eliton como candidato. Naquele pleito, Daniel demonstrou força eleitoral mesmo sem dispor da máquina que a base governista possuía.

A política, no entanto, é feita de movimentos e reacomodações. E foi num desses giros que Daniel fez o movimento mais ousado de sua carreira. Já sem Maguito e sem Iris, decidiu se aliar ao agora governador Ronaldo Caiado, tornando-se seu vice na eleição que garantiu ao grupo caiadista a segunda vitória consecutiva no primeiro turno. A decisão foi vista por alguns como pragmática, mas o tempo mostrou que foi também estratégica: Daniel não foi um vice apagado. Pelo contrário — assumiu o governo em diversas ocasiões, teve papel decisivo na condução de políticas públicas e obras estruturantes, e passou a ser visto como uma liderança consolidada dentro e fora do MDB.

Ainda assim, é preciso reconhecer que falta a Daniel Vilela conquistar, de forma plena, a confiança de parte das lideranças políticas de Goiás. Muitos ainda o enxergam como “o filho do Maguito” — uma sombra natural para quem vem de um legado político tão forte. Nada, contudo, fora do comum. A política tradicional tende a olhar com desconfiança a ascensão de líderes mais jovens, especialmente quando herdeiros de figuras consagradas. O desafio de Daniel é justamente inverter essa lógica: fazer com que as pessoas passem a lembrar que Maguito foi o pai de Daniel — e não apenas que Daniel é o filho de Maguito. Isso exigirá dele a consolidação de um estilo próprio de liderança, com luz e autoridade próprias, um dilema que ainda precisa ser definitivamente superado por ele e seu grupo.

Hoje, às vésperas do processo eleitoral de 2026, Daniel Vilela aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas de opinião pública registradas na Justiça Eleitoral. Sua taxa de desaprovação é baixíssima — variando entre 4% e 7% —, reflexo direto da aprovação histórica do governo Caiado, que beira os 88%. Além disso, ele herdará uma estrutura política robusta: prefeitos, deputados e lideranças de todas as regiões do estado compõem a base caiadista que deverá apoiá-lo na sucessão.

O fator Caiado também é determinante. Com pretensões nacionais claras, o atual governador não pode, em hipótese alguma, permitir que seu grupo seja derrotado dentro de Goiás. Isso torna a presença e o empenho de Caiado na campanha de Daniel praticamente certos — e potencialmente decisivos. É por isso que muitos avaliam que a candidatura de Daniel Vilela tem tudo para sair vitoriosa em 2026. Ele reúne tempo, estrutura, aprovação popular e, sobretudo, o momento político.

Mas eleições se ganham e se perdem nos detalhes — e, como se diz na sabedoria política, numa campanha eleitoral vence quem erra menos. Daniel tem tudo para vencer, mas precisará cometer menos erros do que seus adversários. E adversários de peso não faltarão.

Marconi Perillo, por exemplo, é o ex-governador que mais tempo governou Goiás em uma democracia republicana. É experiente, técnico e carrega uma marca histórica de gestão. Sua candidatura, caso confirmada, traria de volta um eleitorado fiel e uma estrutura política ainda presente em muitos municípios.

Do outro lado do espectro, Wilder Morais (PL) desponta como nome forte entre os conservadores e pode capturar a força do eleitorado de direita em Goiás, impulsionado pelo bolsonarismo. Além de senador atuante, Wilder carrega a referência de ser um empresário de sucesso — o que reforça sua imagem de gestor eficiente e disciplinado.

Já José Eliton, ex-governador, pode ser o fator surpresa da disputa, especialmente se consolidar o apoio do presidente Lula e da estrutura política da esquerda em Goiás. Eliton tem a seu favor não apenas os votos progressistas, mas também a capacidade de dialogar com setores mais amplos do eleitorado — inclusive além do campo lulista —, o que pode torná-lo competitivo caso sua candidatura ganhe tração.

Mesmo diante desse quadro, Daniel Vilela ainda é o favorito. Seu desafio será equilibrar continuidade e renovação, manter a coesão da base aliada e apresentar um discurso que una experiência e futuro. A força do MDB, a herança política do “Vilelismo” e o aval de Caiado formam um tripé sólido, mas que exigirá precisão cirúrgica na condução da campanha.

A eleição de 2026 promete ser uma das mais disputadas da história recente de Goiás. E, embora o jogo ainda não esteja jogado, Daniel Vilela entra nele com uma vantagem que poucos têm: tempo político, apoio majoritário e maturidade para compreender que, em política, o sucesso está tanto em acertar — quanto em errar menos.

Neste momento, Daniel Vilela está, como diz o ditado popular, com a faca, o queijo e o tempo político nas mãos.

