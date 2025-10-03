Daniel Vilela reforça investimentos em rodovias e entrega moradias na região da estrada de ferro

O vice-governador Daniel Vilela cumpriu, nesta quinta-feira (2/10), agenda em Vianópolis e Leopoldo de Bulhões. Além da entrega de 42 unidades habitacionais do programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero, ele vistoriou as frentes de serviço de trevos e acessos na GO-330, que marcam a reestruturação da malha viária na região, com investimentos que somam R$ 13,3 milhões.

Daniel ressaltou que a gestão de Ronaldo Caiado exige padrões elevados de execução das obras. “A época de obras frágeis ficou para trás”, disse. O vice-governador destacou ainda que somente em 2025 o Governo de Goiás aplicará R$ 2 bilhões em restauração, reconstrução e recuperação de rodovias, além de trevos e acessos estratégicos.

Com R$ 13,3 milhões em investimento, as obras incluem o trevo de acesso em Leopoldo de Bulhões, já com alças em terraplenagem, e a reabilitação da Avenida Antônio José Quinan, em Vianópolis. “Estamos recuperando toda a malha rodoviária de Goiás. Esse trevo vai dar funcionalidade e segurança à população, mas a mesma prioridade se repete em todas as regiões”, ressaltou.

Segundo o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra), Pedro Sales, as obras estão em estágio avançado, com previsão de entrega em cerca de 30 dias. Ele também lembrou que todos os acessos da região da estrada de ferro foram reconstruídos, uma vez que são focos de grande fluxo de veículos.

Além da recuperação, serão inaugurados um trevo no entroncamento com a GO-010 e uma via de acesso marginal ao centro de Leopoldo de Bulhões, solucionando um problema histórico da cidade. “O trevo é absolutamente necessário para garantir trafegabilidade e segurança. Abrir a via marginal até a entrada de Leopoldo de Bulhões era um sonho antigo da população”, explicou.

Autoridades políticas acompanharam a vistoria. O deputado federal Célio Silveira parabenizou “o Governo de Goiás, nas pessoas de Caiado e Daniel Vilela”, enquanto o deputado estadual Issy Quinan ressaltou “o empenho do Governo de Goiás em executar obras para resolver problemas crônicos”. Por fim, a prefeita de Leopoldo de Bulhões, Roberta Caetano, ressaltou “que a obra é de grande importância para a população”.

Dignidade

No campo habitacional, 42 famílias de Vianópolis receberam moradias totalmente custeadas pelo Estado. O programa Casas a Custo Zero, executado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), é prioridade do governador Ronaldo Caiado e tem a meta de entregar 10 mil unidades até 2026. O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, reforçou que a iniciativa materializa o compromisso social do governo. “Estamos levando o sonho da casa própria às famílias de Goiás, com ajuda de Ronaldo Caiado e Daniel Vilela”.

O prefeito de Vianópolis, Marcelo Rezende, ressaltou a emoção dos contemplados. “A gratidão é enorme no olhar de cada um que recebeu a chave. Ficamos felizes por eles e pelo apoio do governo estadual que nos dá condições de avançar no município”.

