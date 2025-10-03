search
Poder

Daniel Vilela reforça investimentos em rodovias e entrega moradias na região da estrada de ferro

Obras rodoviárias de mais de R$ 13 milhões avançam em acessos na GO-330; entrega de 42 casas a custo zero beneficia famílias de Vianópolis


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/10/2025 - 13:13

Daniel Vilela campanha
Daniel Vilela vistoria obras viárias na GO-330, em Leopoldo de Bulhões e Vianópolis, e entrega 42 casas a custo zero (Foto: Jota Eurípedes)

O vice-governador Daniel Vilela cumpriu, nesta quinta-feira (2/10), agenda em Vianópolis e Leopoldo de Bulhões. Além da entrega de 42 unidades habitacionais do programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero, ele vistoriou as frentes de serviço de trevos e acessos na GO-330, que marcam a reestruturação da malha viária na região, com investimentos que somam R$ 13,3 milhões.

Daniel ressaltou que a gestão de Ronaldo Caiado exige padrões elevados de execução das obras. “A época de obras frágeis ficou para trás”, disse. O vice-governador destacou ainda que somente em 2025 o Governo de Goiás aplicará R$ 2 bilhões em restauração, reconstrução e recuperação de rodovias, além de trevos e acessos estratégicos.

Com R$ 13,3 milhões em investimento, as obras incluem o trevo de acesso em Leopoldo de Bulhões, já com alças em terraplenagem, e a reabilitação da Avenida Antônio José Quinan, em Vianópolis. “Estamos recuperando toda a malha rodoviária de Goiás. Esse trevo vai dar funcionalidade e segurança à população, mas a mesma prioridade se repete em todas as regiões”, ressaltou.

Segundo o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra), Pedro Sales, as obras estão em estágio avançado, com previsão de entrega em cerca de 30 dias. Ele também lembrou que todos os acessos da região da estrada de ferro foram reconstruídos, uma vez que são focos de grande fluxo de veículos.

Além da recuperação, serão inaugurados um trevo no entroncamento com a GO-010 e uma via de acesso marginal ao centro de Leopoldo de Bulhões, solucionando um problema histórico da cidade. “O trevo é absolutamente necessário para garantir trafegabilidade e segurança. Abrir a via marginal até a entrada de Leopoldo de Bulhões era um sonho antigo da população”, explicou.

Autoridades políticas acompanharam a vistoria. O deputado federal Célio Silveira parabenizou “o Governo de Goiás, nas pessoas de Caiado e Daniel Vilela”, enquanto o deputado estadual Issy Quinan ressaltou “o empenho do Governo de Goiás em executar obras para resolver problemas crônicos”. Por fim, a prefeita de Leopoldo de Bulhões, Roberta Caetano, ressaltou “que a obra é de grande importância para a população”.

Dignidade
No campo habitacional, 42 famílias de Vianópolis receberam moradias totalmente custeadas pelo Estado. O programa Casas a Custo Zero, executado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), é prioridade do governador Ronaldo Caiado e tem a meta de entregar 10 mil unidades até 2026. O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, reforçou que a iniciativa materializa o compromisso social do governo. “Estamos levando o sonho da casa própria às famílias de Goiás, com ajuda de Ronaldo Caiado e Daniel Vilela”.

O prefeito de Vianópolis, Marcelo Rezende, ressaltou a emoção dos contemplados. “A gratidão é enorme no olhar de cada um que recebeu a chave. Ficamos felizes por eles e pelo apoio do governo estadual que nos dá condições de avançar no município”.

Em oito meses, Mabel aumenta arrecadação em 12%

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Caiado STF
Poder

Caiado aciona STF para que União garanta repasses devidos à saúde de Goiás

03/10/2025
Prefeitura convoca 194 profissionais de saúde para reforçar atendimento na rede municipal
Poder

Em oito meses, Mabel aumenta arrecadação em 12%

03/10/2025
Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos
Poder

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos

02/10/2025
Mabel quer autonomia para aplicar R$ 580 milhões de empréstimo - Alex Malheiros
Poder

Prefeitura de Goiânia ignora questionamentos sobre agenda de Mabel

02/10/2025
Nova Veneza Daniel
Poder

Em Nova Veneza, Daniel anuncia duplicação da GO-222, que liga Nerópolis a Inhumas

02/10/2025
UniEvangélica
Cidades

Prefeito Vilela anuncia duplicação de avenida durante inauguração da UniEvangélica em Aparecida

03/10/2025
Detran licitação
Justiça

Justiça nega recurso e mantém empresa em licitação do Detran

03/10/2025
Economia e Detran unificam pagamento de débitos de veículos em atraso
Trânsito

Economia e Detran unificam pagamento de débitos de veículos em atraso

03/10/2025
Goiás registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol
Saúde

Goiás registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

03/10/2025
Pesquisa