O vice-governador Daniel Vilela (MDB) reagiu nesta sexta-feira (22) à pesquisa Genial/Quaest que o coloca na liderança númerica da corrida pelo governo de Goiás em 2026. Ele aparece com 26% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que soma 22%.

Daniel disse receber os números com felicidade, mas ponderou que a sondagem reflete apenas o momento. “O que nos deixa mais feliz com esses números é a aprovação extraordinária do nosso governador Ronaldo Caiado, do nosso governo e do nosso time. É uma clara sinalização de que os goianos querem seguir em frente com políticas públicas inteligentes e modernas, que consolidam o desenvolvimento do Estado”, afirmou.

O emedebista reforçou que, apesar do favoritismo inicial, seu foco segue na administração estadual. “Nosso compromisso é colocar em execução o maior plano de infraestrutura do Brasil entre todos os governos estaduais. Em 2026, naturalmente, vamos iniciar as discussões políticas eleitorais”, disse.

Cenário da disputa

A pesquisa mostra ainda o senador Wilder Morais (PL) com 10% das intenções de voto, crescimento em relação aos 3% de fevereiro. A deputada federal Adriana Accorsi (PT) manteve os 8% registrados na rodada anterior. O ex-vereador Telêmaco Brandão (Novo) aparece com 1%. Entre os eleitores, 14% se declararam indecisos e 19% disseram que votariam branco, nulo ou não compareceriam às urnas.

No comparativo, Daniel oscilou de 24% para 26% desde fevereiro, dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Marconi, por sua vez, saltou de 15% para 22%, reduzindo a diferença de nove para quatro pontos em seis meses.

Metodologia

O levantamento da Genial/Quaest ouviu 1.104 eleitores goianos entre 13 e 17 de agosto, em entrevistas presenciais com questionário estruturado. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.