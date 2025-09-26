Defesa Civil de Aparecida alerta população sobre teste do sistema de mensagens de emergência por celular

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil do município, realiza neste sábado, 27 de setembro, a partir das 15h, um teste nacional do sistema de alertas de desastres por celular, conhecido como Cell Broadcast. O recurso emite mensagens sonoras de emergência diretamente nos aparelhos móveis, sem necessidade de cadastro prévio.

O ensaio ocorrerá nas cidades de Aparecida, Goiânia, Itumbiara, Goiás e Formosa, mas parte dos moradores poderá receber o aviso em razão da proximidade geográfica. O objetivo é evitar pânico e orientar a população sobre a novidade, que estará disponível em todo o Estado de Goiás a partir de 1º de outubro.

De acordo com a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (Supdec), o sistema passará a ser usado em situações de risco e emergência no município, permitindo comunicação rápida com a comunidade em casos de enchentes, deslizamentos, tempestades ou outros desastres.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pollyana Oliveira Borges, destacou a importância da ação.

“É fundamental que os aparecidenses recebam bem essa novidade. O alerta sonoro não deve gerar preocupação, mas sim segurança. É um mecanismo moderno que vai salvar vidas e ampliar a capacidade de resposta da Defesa Civil diante de situações críticas.”

Durante esta semana, a Defesa Civil Estadual e Nacional disponibilizaram conteúdos educativos, vídeos e materiais visuais para auxiliar na divulgação. As peças estão sendo replicadas pelas redes oficiais da Prefeitura de Aparecida, reforçando a orientação de que parte da população do município pode receber o aviso durante o teste.

Desaprovação da Câmara sobe a 70%, aponta pesquisa Ipespe