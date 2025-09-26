search
Cidades

Defesa Civil de Aparecida alerta população sobre teste do sistema de mensagens de emergência por celular

Sistema passará a ser usado em situações de risco e emergência no município, permitindo comunicação rápida com a comunidade


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/09/2025 - 13:13

Defesa Civil Aparecida
Defesa Civil de Aparecida alerta população sobre teste do sistema de mensagens de emergência por celular

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil do município, realiza neste sábado, 27 de setembro, a partir das 15h, um teste nacional do sistema de alertas de desastres por celular, conhecido como Cell Broadcast. O recurso emite mensagens sonoras de emergência diretamente nos aparelhos móveis, sem necessidade de cadastro prévio.

O ensaio ocorrerá nas cidades de Aparecida, Goiânia, Itumbiara, Goiás e Formosa, mas parte dos moradores poderá receber o aviso em razão da proximidade geográfica. O objetivo é evitar pânico e orientar a população sobre a novidade, que estará disponível em todo o Estado de Goiás a partir de 1º de outubro.

De acordo com a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (Supdec), o sistema passará a ser usado em situações de risco e emergência no município, permitindo comunicação rápida com a comunidade em casos de enchentes, deslizamentos, tempestades ou outros desastres.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pollyana Oliveira Borges, destacou a importância da ação.

“É fundamental que os aparecidenses recebam bem essa novidade. O alerta sonoro não deve gerar preocupação, mas sim segurança. É um mecanismo moderno que vai salvar vidas e ampliar a capacidade de resposta da Defesa Civil diante de situações críticas.”

Durante esta semana, a Defesa Civil Estadual e Nacional disponibilizaram conteúdos educativos, vídeos e materiais visuais para auxiliar na divulgação. As peças estão sendo replicadas pelas redes oficiais da Prefeitura de Aparecida, reforçando a orientação de que parte da população do município pode receber o aviso durante o teste.

Desaprovação da Câmara sobe a 70%, aponta pesquisa Ipespe

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí
Cidades

Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí

26/09/2025
Preso acidente motociclista
Cidades

Preso motorista acusado de provocar acidente que matou motociclista

26/09/2025
metronização
Cidades

Goiânia conquista prêmios com destaque para a metronização

26/09/2025
Estoque em risco: Hugol convoca doadores de sangue
Cidades

Estoque em risco: Hugol convoca doadores de sangue

26/09/2025
Aparecida Tiradentes
Cidades

Prefeitura de Aparecida leva Assistência Social Itinerante ao Jardim Tiradentes nesta sexta, 26

25/09/2025
trânsito mortes
Brasil

Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

26/09/2025
Goiânia lança cabine pioneira de telemedicina com presença da vice-prefeita Coronel Cláudia
Saúde

Goiânia lança cabine pioneira de telemedicina com presença da vice-prefeita Coronel Cláudia

26/09/2025
Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí
Cidades

Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí

26/09/2025
Preso acidente motociclista
Cidades

Preso motorista acusado de provocar acidente que matou motociclista

26/09/2025
Pesquisa