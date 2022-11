Delegacia da Mulher da Região Noroeste ganha novas instalações

Região Noroeste ganhou novas instalações para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), com salas para atendimento individualizado a vítimas de violência, sala de videoconferência para oitiva de presos por descumprimento de medidas protetivas, brinquedoteca para as crianças enquanto as mães recebem os atendimentos, cartório e área administrativa.

O novo espaço, revitalizado pela Polícia Civil de Goiás, foi inaugurado na manhã de terça-feira, 08. O vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota (UB), representou o governador Ronaldo Caiado (UB). A 2ª Deam tem sob sua jurisdição dezenas de bairros. Só na Região Noroeste são mais de 300 mil pessoas. No local, funcionam ainda o 22º Distrito Policial, no térreo, e uma unidade do Corpo de Bombeiros.

O local onde agora funciona a 2ª Deam, no segundo andar, estava desocupado desde 2020. Quando assumiu a 2ª Deam, a delegada Azuen Magda Albarello constatou que o espaço era pequeno para o funcionamento das duas delegacias e para oferecer um atendimento de qualidade às vítimas de violência. “Tínhamos as vítimas naquela situação, sem condições de prestar o devido atendimento, e um espaço vago”, contou a delegada.

O promotor de Justiça com atuação na Promotoria de Violência Doméstica de Goiânia, Luiz Eduardo Barros Ferreira, disse esperar que o sonho da delegada vá além. “Esperamos que essa estrutura seja ampliada, para que a população da região seja ainda mais bem atendida”, pontuou.

A juíza coordenadora da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) da Região Noroeste, que é especializada em violência doméstica, Sandra Regina Teixeira Campos, assegurou a realização de um trabalho em parceria com a Deam para oferecimento de kits de alimentação às crianças que vão até a unidade, acompanhando as mães que sofrem violência. “Nós, do Judiciário, estamos profundamente agradecidos às autoridades que proporcionaram isso”, afirmou a magistrada. “Estou encantada com o trabalho feito pela delegada da Deam.”

O delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, observou que a polícia é muito mais do que uma instituição de contenção do crime, e que, ao contrário, a atuação dos policiais tem reflexo na comunidade. “Não é uma coisa boa instalar uma delegacia, ainda mais uma especializada. Quer dizer que há uma falência das relações sociais”, pontuou, acrescentando que a atuação policial é importante para dar segurança. “Com estrutura adequada, essa Deam vai impactar mais na vida das famílias que vivem aqui”, disse.