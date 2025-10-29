Dengue tipo 3 chegou ao Brasil vinda do Caribe e da Costa Rica

Um estudo conduzido pelo Instituto Butantan, em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP, revelou que a atual linhagem do vírus da dengue tipo 3 (DENV-3) em circulação no Brasil tem origem no Caribe e na Costa Rica. A descoberta ajuda a entender como o sorotipo, que estava ausente no país desde 2009, voltou a causar casos em 2023 e 2024.

A pesquisa analisou amostras genéticas do vírus e identificou que a nova linhagem pertence ao genótipo III (Sri Lanka/Índia) — o mesmo que provocou epidemias anteriores no país, mas com diferenças genéticas significativas, indicando uma nova introdução e não uma reemergência da linhagem antiga.

Os dados apontam que o vírus teria chegado ao Brasil entre final de 2018 e início de 2019, provavelmente trazido por viajantes infectados. A linhagem Dengue tipo 3 foi inicialmente detectada em Roraima, se espalhando depois para outras regiões.

Segundo os pesquisadores, o estudo reforça a importância da vigilância genômica contínua para detectar precocemente novas variantes e orientar medidas de saúde pública. “A dengue é uma doença dinâmica, com vírus que evoluem rapidamente. Compreender a origem e o comportamento dessas linhagens é essencial para prevenir surtos e proteger a população”, destacou o Instituto Butantan em nota.

O trabalho faz parte da rede de monitoramento genômico do vírus da dengue no Brasil, que integra pesquisadores de diferentes estados e colabora com o Ministério da Saúde na formulação de estratégias de controle e vacinação.