search
Saúde

Dengue tipo 3 chegou ao Brasil vinda do Caribe e da Costa Rica

Pesquisa do Bitantan reforça necessidade de vigilância genômica para conter novos surtos da doença no país


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 09:37

O vírus é o mesmo que provocou epidemias anteriores no país, mas com diferenças genéticas significativas Foto: Butantan
O vírus é o mesmo que provocou epidemias anteriores no país, mas com diferenças genéticas significativas Foto: Butantan

Um estudo conduzido pelo Instituto Butantan, em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP, revelou que a atual linhagem do vírus da dengue tipo 3 (DENV-3) em circulação no Brasil tem origem no Caribe e na Costa Rica. A descoberta ajuda a entender como o sorotipo, que estava ausente no país desde 2009, voltou a causar casos em 2023 e 2024.

A pesquisa analisou amostras genéticas do vírus e identificou que a nova linhagem pertence ao genótipo III (Sri Lanka/Índia) — o mesmo que provocou epidemias anteriores no país, mas com diferenças genéticas significativas, indicando uma nova introdução e não uma reemergência da linhagem antiga.

Os dados apontam que o vírus teria chegado ao Brasil entre final de 2018 e início de 2019, provavelmente trazido por viajantes infectados. A linhagem Dengue tipo 3 foi inicialmente detectada em Roraima, se espalhando depois para outras regiões.

Segundo os pesquisadores, o estudo reforça a importância da vigilância genômica contínua para detectar precocemente novas variantes e orientar medidas de saúde pública. “A dengue é uma doença dinâmica, com vírus que evoluem rapidamente. Compreender a origem e o comportamento dessas linhagens é essencial para prevenir surtos e proteger a população”, destacou o Instituto Butantan em nota.

O trabalho faz parte da rede de monitoramento genômico do vírus da dengue no Brasil, que integra pesquisadores de diferentes estados e colabora com o Ministério da Saúde na formulação de estratégias de controle e vacinação.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

O Poder Executivo definirá o prazo de validade do laudo médico - Divulgação
Poder

Deputados aprovam licença menstrual de até 2 dias

29/10/2025
AVC ultrapassa infarto como principal causa de morte cardiovascular no Brasil
Saúde

AVC ultrapassa infarto como principal causa de morte cardiovascular no Brasil

28/10/2025
O acompanhamento deve ser realizado duas vezes ao ano, conforme as vigências do programa - Divulgação
Saúde

Bolsa Família: Aparecida de Goiânia convoca para acompanhamento de saúde

28/10/2025
Fio dental diário reduz em até 44% o risco de AVC, aponta pesquisa
Saúde

Fio dental diário reduz em até 44% o risco de AVC, aponta pesquisa

28/10/2025
AVC
Saúde

Médico em Goiânia cria método que ajuda a identificar sintomas de AVC e pode salvar vidas

28/10/2025
GoiâniaPrev
Cidades

GoiâniaPrev disponibiliza serviços previdenciários em seis unidades do Atende Fácil

29/10/2025
Horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025: quarta-feira de intuição ampliada e ação contagiante
Horóscopo

Horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025: quarta-feira de intuição ampliada e ação contagiante

29/10/2025
mortes Rio
Brasil

Mortes no Rio ganham repercussão internacional

29/10/2025
herança crimes
Cidades

Presos suspeitos de matar fazendeiro e balear advogado por herança de R$ 1 bi

29/10/2025
Pesquisa