Descubra se chove hoje em Goiânia: confira a previsão do tempo

Após a chuva da última terça-feira (16) e sexta-feira (19), capital terá dias mais quentes e secos até a chegada de nova frente fria


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/09/2025 - 09:05

Sol em Goiás
Uma nova frente fria deve trazer chuvas intensas a partir do dia 22. Foto: Reprodução

Os moradores de Goiânia sentiram uma trégua no calor com a chuva de terça-feira (16) e sexta-feira (19). Porém, a previsão do tempo aponta que a capital volta a registrar altas temperaturas ao longo desta semana. O motivo é o enfraquecimento da frente fria que atuava sobre o estado, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, a frente fria está se descaracterizando, reduzindo a nebulosidade. Assim, o calor predominará entre quinta e domingo, com baixa umidade e poucas chances de pancadas de chuva. Para o dia 22, no entanto, a expectativa é que uma nova frente fria chegue a Goiás, trazendo risco de tempestades mais intensas.

Neste sábado (20), Goiânia terá céu nublado com pancadas rápidas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 22°C e 35°C, com destaque para a baixa umidade, que pode cair para 25% à tarde. O cenário reforça a necessidade de hidratação e cuidados com a saúde respiratória.

A previsão estendida mostra instabilidade a partir de segunda-feira (22). O Inmet aponta tempo fechado e registros entre 23°C e 34°C, com ocorrência de trovões e raios. Na terça (23), muitas nuvens e pancadas de chuva devem atingir a cidade. Já na quarta (24), o clima será mais úmido, com temperaturas variando entre 22°C e 35°C.

Assim, a previsão do tempo indica dias de forte calor em Goiânia até o fim de semana, mas com mudanças bruscas a partir da próxima semana. A chegada da nova frente fria deve beneficiar todas as regiões do estado, trazendo chuvas mais homogêneas e volumes significativos.

