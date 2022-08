Detran-GO realiza campanha de volta às aulas

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) realiza ações educativas de volta às aulas no período de 1º a 10 de agosto. Servidores da Gerência de Educação de Trânsito, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Goiás, estarão mobilizados em frente às instituições de ensino, em Goiânia, para estimular a adoção de comportamentos seguros no trânsito, com o objetivo de prevenir acidentes e promover a fluidez do tráfego.

O início da campanha teve diversas atividades no Colégio Ipê, no setor Bueno. Depois, as ações contemplaram, em cada dia da semana, os colégios Ânima, no setor Coimbra; Princípios; Expressivo e Progressivo. Na semana seguinte, nos dias 8, 9 e 10 de agosto, as equipes estarão, respectivamente, no Sesi Canaã, Colégio Dinâmico e Educandário Sol Nascente.

Segundo o presidente do Detran-GO, Eduardo Machado, o órgão promove trabalhos na Região Metropolitana de Goiânia e no interior do Estado de forma rotineira visando a melhoria no trânsito por meio da conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Além de abordagens realizadas pela Escola Pública de Trânsito (EPT), a autarquia promove palestras, cursos e blitze educativas.