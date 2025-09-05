Detran-GO vai leiloar mais de 3 mil veículos em Senador Canedo

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai realizar, no próximo 12 de setembro, a partir das 9 horas, em Senador Canedo, o leilão de 3.204 veículos — entre carros e motos, classificados como recuperáveis ou sucatas.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas na disputa pelos veículos recuperáveis. Já as sucatas serão destinadas exclusivamente a empresas com CNPJ ativo e cadastradas no Detran-GO, conforme a Lei Estadual nº 19.262/2016 e a Portaria nº 692/2023.

Visitação dos veículos

Os interessados poderão visitar os veículos antes do leilão, entre os dias 9 e 11 de setembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, no pátio da empresa MC Leilão (GO-020, Estrada Vicinal, Km 14, Estância Vargem Bonita, Senador Canedo).

As imagens dos veículos também estarão disponíveis nos sites:

Objetivo do leilão

De acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, a ação busca reduzir a quantidade de veículos retidos nos pátios e gerar receita para o Estado.

“É importante lembrar que o proprietário pode reaver o automóvel antes do leilão, desde que quite os débitos que levaram à retenção. A venda só acontece após todas as tentativas previstas em lei serem esgotadas”, destacou.

Atenção a sites falsos

O Detran-GO alerta que os leilões oficiais são divulgados apenas no Diário Oficial do Estado, no site oficial do órgão e no da empresa leiloeira contratada.

Denúncias de páginas falsas podem ser feitas à Ouvidoria do Detran-GO, que repassa os casos à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos.

Serviço

Visitação: 9 a 11 de setembro/2025

Horário: das 9h às 11h30 e das 14h às 17h

Data do leilão: 12 de setembro/2025, a partir das 9h

Local: GO-020, Estrada Vicinal, Km 14, Estância Vargem Bonita, Senador Canedo

Sites oficiais: www.goias.go.br/detran | www.mcleilao.com.br