Dia D da vacinação contra Influenza será neste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e o Zé Gotinha convocam a população goiana a participarem, neste sábado (13/04), do Dia D da Campanha Estadual de Vacinação contra Influenza. As mais de 900 salas de imunização do estado estarão abertas de 8h às 17h, para os grupos prioritários elegíveis à vacina da gripe, definidos pelo Ministério da Saúde.

A equipe da SES-GO e o Zé Gotinha estarão presentes na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, a partir de 9h30, para recepcionar o público-alvo e atender a imprensa.

O foco é ampliar a cobertura vacinal, que hoje está em pouco mais de 9%, com cerca de 200 mil doses aplicadas. O preconizado pelo MS é cobertura acima de 90%. Goiás recebeu 952 mil doses da vacina da Influenza, que já foram distribuídas aos municípios goianos, que estão abastecidos e preparados para imunizar a população.

A vacina apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil, podendo ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Neste ano, a vacinação foi antecipada em Goiás e começou no dia 22 de março. O objetivo é evitar o aumento de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) por influenza, tendo em vista que o vírus da doença é mais incidente nesta época do ano. Dados da SES mostram que, em 2024, já foram registrados 56 casos por Srag Influenza e 5 mortes.

Público-alvo da Vacinação contra Influenza

Podem se vacinar neste sábado crianças de 6 meses a menores de 6 anos; crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos; trabalhadores da saúde e educação; gestantes; puérperas; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).