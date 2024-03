Disputa em Inhumas pode repetir Dioji Ikeda contra grupos de Balestra e João Antônio

Thiago Queiroz

A exemplo de 2012, a eleição para prefeito de Inhumas em 2024 poderá repetir a disputa entre o ex-prefeito Dioji Ikeda (SD) contra candidatos dos grupos do atual prefeito, João Antônio (PSD), e do ex-deputado federal Roberto Balestra (PP). Na primeira Ikeda saiu vitorioso, rompendo ciclo de revezamento que perdurou por décadas.

No município, que fica a 50 quilômetros de Goiânia, caminham para serem registradas as seguintes candidaturas. Do grupo da situação, de João Antônio, o nome mais em eminência é o da atual vice-prefeita Fabianne Leão (PP). Ela tem apoio ainda de Roberto Balestra e do ex-prefeito e superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Abelardo Vaz. Nenhum secretário se destacou a ponto de falar em pré-candidatura.

Na oposição, além de Dioji Ikeda, o ex-prefeito José Essado (UB) trabalha pré-candidatura e quer voltar ao cargo que ocupou. Os dois são aliados e têm o compromisso de apoiar um ao outro. Além de serem da base do governador Ronaldo Caiado (UB), ambos ocuparam cargos de alto escalão no governo — o primeiro como superintendente do Vapt Vupt e o segundo, presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).

TERCEIRA VIA

Ensaiam uma terceira via o advogado Sebastião Neto, que seria apoiado por Balestra, caso a aliança de seu grupo não se concretize com a candidatura bancada pelo atual prefeito. E também o ex-vereador e agora assessor do deputado estadual Lucas Calil (MDB), Fernando Gadia, também a depender de o deputado porventura não apoiar Fabianne Leão e iniciar um projeto solo. Até então é aliado de João Antônio e teve votação histórica no município na eleição de 2022.

NEUTRALIDADE

É praticamente nula a possibilidade de a atual base governista apoiar uma candidatura em Inhumas, visto que todos os pré-concorrentes são de partidos que integram a base de apoio e a gestão de Ronaldo Caiado.