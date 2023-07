Dois acusados de matar Ariane Bárbara vão a júri

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia, marcou para o dia 29 de agosto deste ano, o júri popular dos réus Raissa Nunes Borges e Jeferson Cavalcante Rodrigues, acusados de participarem do assassinato da jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, no dia 24 de agosto de 2021. O corpo foi encontrado numa mata no Setor Jaó, em Goiânia. A sessão de julgamento será realizada a partir das 8h30, no Fórum Cível de Goiânia, localizado no Park Lozandes, na capital.

O crime foi cometido mediante violência física e a golpes de faca, por volta das 21 horas, no interior de um veículo. O inquérito policial narra que Jeferson, Raíssa, Enzo e uma adolescente conheceram Ariane por frequentarem uma pista de skate pública, localizada próximo a um supermercado de Goiânia. Raíssa, então, decidiu realizar um” teste prático” – com ela mesma definiu – a fim de averiguar se possuía transtorno de personalidade comportamental e antissocial, conhecido e debatido nas redes sociais das quais os denunciados eram adeptos, como psicopatia. A ideia era se colocar à prova quanto à coragem para tirar friamente a vida de um ser humano e não sentir remorsos.

Após matarem a vítima, Jeferson parou o veículo para que Raíssa e a menor colocassem o corpo dela no porta-malas, o qual havia sido antecipadamente forrado por ele com saco plástico. A partir daí, Enzo indicou um matagal que era de seu conhecimento, situado no Setor Jaó, como sendo um lugar propício para desovarem o cadáver da jovem. Ao chegarem no destino, os denunciados carregaram o corpo de Ariane na mata e lá o cobriram de terra e pedras. Depois de esconderem o cadáver, eles foram até um banheiro público localizado na galeria Pátio do Lago para se limparem e, em seguida, pararam para lanchar. Os réus permanecem presos.

Condenação

O estudante Enzo Jacomini Carneiro Matos, mais conhecido como “Freya”, de 20 anos, foi condenado a 15 anos de prisão pelo homicídio e ocultação de cadáver. Os réus foram pronunciados no dia 28 de novembro de 2022.