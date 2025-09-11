search
Cidades

Dono de açougue é preso por vender carne furtada e imprópria para consumo

A ação foi desencadeada após a vítima denunciar o furto/desvio de uma carga de carne bovina de sua empresa


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/09/2025 - 17:28

dono de açougue preso
Dono de açougue foi preso por vender carne furtada e imprópria para consumo (Imagens: PCGO)

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Luziânia – 5ª DRP, em ação conjunta com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (10), no Distrito do Jardim Ingá, um homem de 43 anos, dono de um açougue pelos crimes de receptação qualificada e crime contra as relações de consumo (vender mercadorias em condições impróprias para consumo). A ação foi desencadeada após a vítima denunciar o furto/desvio de uma carga de carne bovina de sua empresa, sendo obtidas informações de que parte dela poderia estar no referido açougue.

No local, a equipe policial encontrou diversas peças de carne que seriam provenientes de furto ou desvio e não possuíam notas fiscais idôneas que comprovassem sua origem lícita. Além disso, as condições de armazenamento eram precárias e inadequadas para o consumo humano: as carnes estavam armazenadas no chão da câmara fria, enquanto os equipamentos apresentavam ferrugem, danos estruturais e risco de queda das peças penduradas.

O estabelecimento operava sem alvará de funcionamento desde sua inauguração, em janeiro de 2025. Além disso, a venda de carnes estava sendo realizada com preços significativamente abaixo do valor de mercado, o que pode atentar contra a ordem econômica e prejudicar comerciantes que atuam legalmente. O prejuízo estimado para a vítima é de aproximadamente R$ 150 mil.

Diante do flagrante delito, o proprietário foi detido e a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante, além de representar pela conversão em prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes que colocam em risco a saúde da população e a ordem econômica.

Avatar

