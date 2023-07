Donos de autoescolas protestam contra novas normas do Detran

Proprietários e funcionários de autoescolas fizeram um protesto hoje na porta do Departamento Estadual de Trâsito (Detra-GO), na Cidade Jardim, em Goiânia. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Profissionais dos Centros de Formação de Condutores de Autos do Estado de Goiás. Eles são contrários à revogação da norma que restringiam a atuação dos CFCs e das clínicas credenciadas.

A partir da mudança, anunciada na semana passada pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, as empresas poderão atuar em mais de uma cidade. O objetivo, segundo o presidente, é ampliar a concorrência, evitando o deslocamento de quem precisa de serviços do órgão e proporcionando ainda redução nos preços praticados pelos CFCs.