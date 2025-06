Educação avança em Goiás, mas desafios persistem

O estado de Goiás acompanhou a tendência nacional de avanço nos indicadores educacionais em 2024, mas ainda enfrenta atraso escolar e evasão, conforme aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Educação, divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de analfabetismo em Goiás caiu para 4,1%, mantendo-se abaixo da média nacional (5,3%) e reforçando o progresso do estado na alfabetização da população acima dos 15 anos. No entanto, os dados também mostram um cenário preocupante: o atraso escolar e o abandono durante o ensino médio seguem como desafios estruturais.

A proporção de goianos com 25 anos ou mais que completaram ao menos a educação básica obrigatória — ou seja, o ensino médio — chegou a 59,4% em 2024. É o maior índice já registrado no estado e acima da média nacional (56,0%). Esse avanço também foi acompanhado por um aumento na média de anos de estudo da população adulta, que chegou a 10,4 anos em Goiás, superando a média nacional de 10,1 anos.

Além disso, o percentual de pessoas com ensino superior completo no estado subiu para 21,7%, também acima da média brasileira de 20,5%. As mulheres continuam com escolaridade mais alta do que os homens: 22,8% das goianas com 25 anos ou mais concluíram o ensino superior, ante 20,4% dos homens.

Atraso e evasão escolar

Apesar dos avanços, Goiás ainda enfrenta gargalos importantes, com o atraso escolar e evasão. Entre os jovens de 15 a 17 anos, a taxa de escolarização foi de 92,8%, ligeiramente abaixo da média nacional (93,4%) e distante da meta de universalização prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Outro dado preocupante é que apenas 74,3% dos jovens dessa faixa etária estavam cursando ou já haviam concluído o ensino médio — percentual inferior à meta de 85% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE). A defasagem escolar também é evidente entre os jovens de 18 a 24 anos: somente 28,5% estavam matriculados no ensino superior, e 63,7% sequer concluíram essa etapa.

O abandono escolar atinge principalmente jovens de baixa renda, pretos e pardos. Em Goiás, 67,4% dos jovens de 14 a 29 anos que não concluíram o ensino médio são pretos ou pardos. Os principais motivos para a evasão continuam sendo a necessidade de trabalhar, a gravidez precoce (entre as mulheres) e a falta de interesse pelos estudos.

No estado, 17,9% dos jovens entre 15 e 29 anos não estudavam, não trabalhavam e não estavam em qualificação profissional em 2024. Embora o número tenha caído em relação aos anos anteriores, o índice ainda é considerado alto por especialistas.

Educação técnica e desigualdade

Uma tendência positiva em Goiás é o crescimento da educação técnica de nível médio. A participação dos cursos técnicos entre os estudantes do ensino médio aumentou 9,6% em 2024, acompanhando o crescimento nacional de 28,8% nos últimos cinco anos. Ainda assim, o ensino técnico representa apenas 9,3% das matrículas de ensino médio no estado.

O levantamento também revelou que a desigualdade racial continua a impactar o acesso à educação de qualidade. A média de anos de estudo entre brancos em Goiás é de 11,2 anos, enquanto entre pretos e pardos é de 9,7 anos. No ensino superior, 25,6% dos brancos com 25 anos ou mais completaram essa etapa, contra apenas 16,9% dos pretos ou pardos.

Os dados do IBGE mostram que Goiás tem avançado na Educação, com a ampliação do acesso à educação e na redução do analfabetismo, mas ainda enfrenta desafios importantes para garantir a permanência dos jovens na escola, reduzindo a evasão,, e combater o atraso eescolar e as desigualdades sociais e raciais. Especialistas apontam a necessidade de políticas públicas voltadas à ampliação da oferta de ensino médio e técnico, à assistência estudantil e ao combate à evasão escolar, especialmente entre os mais vulneráveis.