Educação Municipal anuncia convocação de 465 concursados

Nesta segunda-feira, 21, durante audiência pública promovida pela vereadora Sabrina Garcez (Republicanos), o secretário municipal de Educação, Rodrigo Caldas, garantiu aos aprovados no último concurso para a rede de Educação que 465 profissionais serão convocados em breve.

De acordo com ele, o pedido foi feito à Secretaria de Finanças e deve ser aprovado ainda nesta semana. Segundo representantes dos concursados, o déficit é maior que o número previsto para chamamento.

A presidente da Comissão de Educação da Câmara, Aava Santiago (PSDB), questionou a ocupação dos cargos de efetivos por profissionais temporários e cobrou do secretário a prestação de contas da pasta à comissão.

A propositora da audiência, vereadora Sabrina Garcez, destacou que a Câmara vai mediar as discussões, respeitando as demandas dos concursados e as condições da Prefeitura.