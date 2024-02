Em 3 dias, cerca de 70 mil pessoas participam do Carnaval em Goiânia

O Goiânia Tem Carnaval agitou as ruas da cidade nos últimos três dias – sexta-feira (9), sábado (10) e domingo (11/2) -, e tem atraído uma multidão de aproximadamente 70 mil pessoas, conforme dados divulgados pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). O evento, que conta com a participação de diversos artistas renomados, desfiles de escolas de samba e apresentações de blocos, movimentou diferentes regiões da Capital goiana.

Ao longo dos últimos três dias, diversos pontos da cidade foram palco de festividades carnavalescas, com atrações circenses, marchinhas de Carnaval, apresentações de diversos DJs, entre eles do Jiraya Uai, além de apresentação dos blocos das Trepadeiras, Macumbloco, Kira Spirandeli, Luana e Mamede e o Carnafolia com o Bloco da Diversidade, e show com a cantora de funk Tati Quebra Barraco. Somente no domingo (11/2), por exemplo, a Praça Cívica recebeu cerca de 30 mil foliões.

“Esse evento superou todas as nossas expectativas e estamos muito felizes com a participação em massa da população”, comemorou o titular da Secult, Zander Fábio, ao lembrar que o Carnaval ainda não acabou. “Temos festa até terça-feira (13/2)”, lembrou, ao citar que, no Cepal do Setor Sul, a Prefeitura de Goiânia programou o Bloco das Divas; no Residencial Itaipu, teve desfile da escola de samba Rainha de Goiás; e no Setor Pedro Ludovico, desfilaram as escolas Brasil Mulato e Blocão 1.018. Teve desfile de outras escolas de samba também no Residencial Vale dos Sonhos e Jardim Balneário Meia Ponte.

Para a realização da programação na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, a Secult apresentou aos órgãos de competência municipal, estadual e federal todas as documentações e licenças exigidas. Em atenção à exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a área do evento acontece de forma isolada.

O Goiânia Tem Carnaval segue com shows de Júnior Marques e MC Jacaré, nesta segunda-feira (12/2), além do desfile da escola de samba Lua Alá. Já na terça-feira (13/2), o evento conta com o Carnarock e apresentações de Wam Baster, Banda Rocco, Shotgun, dentre outras, além de batalhas de rima e rap. “Decentralizamos as ações para facilitar o acesso de toda a população à cultura. Foi assim no Natal e no aniversário de Goiânia”, destaca Zander Fábio.

Operação Carnaval Seguro

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) reforça as ações de segurança durante o Carnaval na Região Central e demais pontos com festividades em Goiânia. O objetivo da Operação Carnaval Seguro é garantir a segurança dos foliões com o trabalho de patrulhamento preventivo. A operação da GCM contará com o incremento de 40 agentes e 20 viaturas até a Quarta-feira de Cinzas, quando se encerram as festas.

Urbanização

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) mantém equipes de limpeza em estado de alerta no Carnaval. Todos os pontos de festa receberam 30 lixeiras de 200 litros, para recicláveis e orgânicos, a fim de dar apoio aos foliões e aos servidores. A limpeza foi reforçada também nas regiões dos desfiles de rua, como no Jardim América, Residencial Vale dos Sonhos, Jardim Balneário Meia Ponte, Pedro Ludovico, Oeste, Sul, Jardim Itaipu, também com equipes de remoção, roçagem e coleta orgânica até 13 de fevereiro.