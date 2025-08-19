O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) defendeu nesta terça-feira (19), em Brasília, que o partido rompa de forma definitiva com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O discurso foi feito durante a convenção que oficializou a criação da Federação União Progressista (UPb), ao lado do Progressistas.

Caiado disse que o União Brasil não pode continuar em posição ambígua. “Partido tem que ter lado. O hibridismo dá certo na agricultura. Partido tem que ter posição clara. A solução é derrotar o Lula na eleição de 2026. Não tem outra solução para o país”, afirmou.

O governador atacou o governo Lula, associando-o ao avanço do narcotráfico e à corrupção. Também citou o passado do PT em escândalos como o mensalão e a Lava Jato. “Vem pousando de democrata, vem pousando de patriota. Um homem que assaltou os aposentados, os mais pobres”, disse.

A cobrança pelo desembarque já havia sido feita por Caiado no início de agosto, no Debates O Globo, e encontra respaldo em lideranças do partido em Goiás. O deputado federal Zacharias Calil (UB) declarou na semana passada: “Não tem condição ficar com o governo federal se temos um pré-candidato a presidente da República, que é o governador Ronaldo Caiado. Tem de ser imediato.”

O União Brasil ocupa hoje três ministérios. O único filiado ao partido é Celso Sabino (Turismo), que resiste à saída e atua na organização da COP30 em Belém. Os outros dois ministros foram indicações do senador Davi Alcolumbre (AP), um dos principais contrários ao desembarque imediato.

Na mesma convenção, União Brasil e Progressistas formalizaram a criação da UPb. O bloco nasce com 109 deputados federais e 15 senadores, tornando-se a maior força política do Congresso Nacional.