Em Criciúma (SC), Caiado é recebido por prefeitos catarinenses e lideranças do agro

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), realiza nesta segunda-feira (6/10) uma série de agendas no município de Criciúma (SC). No primeiro compromisso, foi recebido por 10 prefeitos para uma reunião, seguida de um evento com vereadores. Também teve encontro com lideranças do agronegócio. Durante o giro, apresentou as conquistas goianas sob sua gestão e os projetos para endireitar o País. “Estou caminhando pelo Brasil e mostrando a importância da eleição para presidente em 2026”, enfatizou.

Pela manhã, Caiado se encontrou com o prefeito de Criciúma, Vaguinho Espindola, e cerca de outros 10 gestores municipais ligados à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec): o líder da entidade, Valdir Fontanella (Lauro Müller), além de Dalvânia Cardoso (Içara), Stela Talamini (Urussanga), Fernando Cruzetta (Orleans), Luiz Laurindo (Balneário Rincão), Eduardo Guollo (Morro da Fumaça), Ângela Ghislandi (Nova Veneza), Ademir Magagnin (Cocal do Sul) e José Cláudio Gonçalves (Forquilhinha).

Na reunião, seguida de café da manhã, Caiado mostrou como liderou Goiás na transição entre o colapso financeiro para o atual cenário de estado equilibrado, com saúde fiscal e transparência. Tal feito permitiu investimentos em áreas estratégicas, como educação e social, e trouxeram resultados de referência, como o primeiro lugar do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e a menor taxa de extrema pobreza da história.

Na sequência, o líder goiano participou de uma roda de conversa com o tema “Vamos pensar o Brasil?”, realizada com vereadores em um auditório da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Caiado defendeu a autonomia dos estados, o respeito às instituições e criticou os prejuízos da gestão populista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Os estados cresceram e o país recuou. A política estadual e municipalista avançou no Brasil, e a política nacional preserva o que tem de mais retrógrado no mundo”, disse.

“A disputa com o PT é no campo moral, porque no populismo nós temos responsabilidade, não vamos fazer”, ponderou o governador goiano. “Esse é um governo que quer cada vez mais se beneficiar de um processo de populismo desvairado, sem nenhum compromisso com o orçamento, com o equilíbrio fiscal”, apontou. Na contramão disso, Caiado opinou que o papel de um presidente da República é o de descentralizar o poder, dando voz a Estados e municípios. “Não avança se não tiver parcerias”, comentou.

Agro

Caiado também teve uma reunião com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) e lideranças do setor. No encontro, que teve como anfitrião o presidente da entidade, José Zeferino Pedroso, o chefe do Executivo goiano ressaltou a competitividade do agronegócio brasileiro, afirmando que o país se destaca mundialmente em produtividade, resultado do esforço e da tecnologia aplicada pelos produtores. Ele também criticou as tentativas de criminalização do setor com “o rótulo injusto que o Brasil não respeita o meio ambiente”, além das barreiras internacionais com tarifas altíssimas e exigências impossíveis de cumprir.

Caiado ainda destacou a necessidade de políticas públicas que garantam segurança alimentar e apoio aos produtores, incluindo seguro rural, infraestrutura e linhas de crédito. Ele apontou que o setor precisa de medidas que ofereçam estabilidade financeira, garantindo renda e incentivando a permanência das famílias no campo.

“ Como os produtores vão sobreviver e ter renda correndo os riscos climáticos sem ter uma linha de crédito especifica e um seguro rural? Esse é o grande desafio. A política orçamentária do país hoje não tem uma visão de empréstimo para o setor para ser alavancado”, afirmou, citando que em Goiás, o Programa de Aquisição de Alimentos foi ampliado para garantir mais estabilidade e renda aso produtores rurais.

Além disso, o governador ressaltou a importância da segurança no campo, ao comentar que durante sua gestão não houve em Goiás nenhuma invasão de terras e que os produtores rurais goianos contam com o Batalhão Rural da Polícia Militar. “Todas as propriedades são georreferenciadas por satélite Starlink e contam uma grande sala de controle. Em qualquer ação, são imediatamente acionados. Isso dá uma segurança muito grande aos produtores”, ressaltou.

