Em Goiânia, Alckmin ouve demandas do agronegócio, indústria e comércio

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou, nesta sexta-feira (28), de reunião com empresários do agronegócio, indústria e comércio de Goiás. O evento foi articulado pelo senador Jorge Kajuru, aconteceu na Assembleia Legislativa de Goiás e também contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, Lucas do Vale (representando a presidência da Alego) e do ministro da Agricultura Carlos Fávaro (de forma virtual).

O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, pediu a Geraldo Alckmin, mais atenção do governo federal ao agronegócio goiano e citou duas demandas principais: investimentos no aumento da capacidade de armazenagens de grãos e no melhoramento genético do rebanho leiteiro goiano. O vice-presidente concordou com o presidente do Sistema OCB/GO que o Brasil tem importado leite em grandes volumes, principalmente do Uruguai. Mas, por ser país-membro do Mercosul, disse não ser possível adotar uma política de proteção ao produtor brasileiro, como elevar as alíquotas de importação. “Contudo, podemos e estamos estudando como fazer isso em relação aos derivados do leite, além de aumentar a fiscalização sanitária sobre o leite in natura importado”, frisou Geraldo Alckmin. Ele também concordou com a proposta de ampliar os investimentos no melhoramento genético do gado leiteiro do País.

O governador Ronaldo Caiado apontou ao vice-presidente o avanço do agronegócio em Goiás. Ele afirmou que o estado conta com “o código sanitário mais restritivo do mundo, com as regras mais exigentes” para a produção.

Durante o evento, Alckmin foi condecorado com a Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes, da Polícia Militar de Goiás (PMGO), dia em que a instituição comemora 165 anos.