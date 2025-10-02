Em Nova Veneza, Daniel anuncia duplicação da GO-222, que liga Nerópolis a Inhumas

O vice-governador Daniel Vilela anunciou nesta quarta-feira (1º/10), em Nova Veneza, a duplicação da GO-222 no trecho que liga Nerópolis a Inhumas, passando pelo município. O projeto inclui também a construção de dois viadutos, reforçando a mobilidade na região Metropolitana de Goiânia e consolidando um arco rodoviário estratégico para o escoamento da produção e melhoraria o trânsito urbano.

“Estamos muito em breve iniciando uma obra que será de grande importância para essa região, que compõe a egião Metropolitana de Goiânia, de grande produção industrializada. (A obra) está em consonância com toda a importância e pujança econômica dessa região”, afirmou Daniel.

Na ocasião, o prefeito Valdemar Costa destacou o impacto direto da duplicação para a população de Nova Veneza, que enfrenta congestionamentos diários na entrada do município. “A cidade mais beneficiada de todas, com a duplicação da rodovia, será Nova Veneza. Hoje temos um grande fluxo de veículos aqui.”

Além do anúncio rodoviário, Daniel participou de inaugurações que ampliam os serviços locais. Foram entregues a nova sede da Secretaria Municipal de Educação, que já atende servidores em espaço mais amplo e moderno; a UBS Antônio Joaquim de Camargo Filho; o Centro Dia Iolanda Stival Faquim, voltado para o atendimento de pessoas idosas, em parceria com o Banco Santander; e a iluminação da ciclovia Francisco Roldão Lelis, viabilizada por emenda parlamentar.

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas