search
Poder

Em Nova Veneza, Daniel anuncia duplicação da GO-222, que liga Nerópolis a Inhumas

Vice-governador reforça obras rodoviárias e entrega serviços de saúde, educação e lazer à população do município, que integra a região Metropolitana de Goiânia


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 02/10/2025 - 13:13

Nova Veneza Daniel
Daniel Vilela anuncia duplicação da GO-222 e participa de entregas de serviços em Nova Veneza (Foto: Jota Eurípedes)

O vice-governador Daniel Vilela anunciou nesta quarta-feira (1º/10), em Nova Veneza, a duplicação da GO-222 no trecho que liga Nerópolis a Inhumas, passando pelo município. O projeto inclui também a construção de dois viadutos, reforçando a mobilidade na região Metropolitana de Goiânia e consolidando um arco rodoviário estratégico para o escoamento da produção e melhoraria o trânsito urbano.

“Estamos muito em breve iniciando uma obra que será de grande importância para essa região, que compõe a egião Metropolitana de Goiânia, de grande produção industrializada. (A obra) está em consonância com toda a importância e pujança econômica dessa região”, afirmou Daniel.

Na ocasião, o prefeito Valdemar Costa destacou o impacto direto da duplicação para a população de Nova Veneza, que enfrenta congestionamentos diários na entrada do município. “A cidade mais beneficiada de todas, com a duplicação da rodovia, será Nova Veneza. Hoje temos um grande fluxo de veículos aqui.”

Além do anúncio rodoviário, Daniel participou de inaugurações que ampliam os serviços locais. Foram entregues a nova sede da Secretaria Municipal de Educação, que já atende servidores em espaço mais amplo e moderno; a UBS Antônio Joaquim de Camargo Filho; o Centro Dia Iolanda Stival Faquim, voltado para o atendimento de pessoas idosas, em parceria com o Banco Santander; e a iluminação da ciclovia Francisco Roldão Lelis, viabilizada por emenda parlamentar.

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos
Poder

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos

02/10/2025
Mabel quer autonomia para aplicar R$ 580 milhões de empréstimo - Alex Malheiros
Poder

Prefeitura de Goiânia ignora questionamentos sobre agenda de Mabel

02/10/2025
Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas
Poder

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas

02/10/2025
Cabo Senna e Sandro Mabel: Vereador cobra retratação: “Se retrata ao mundo ou prova que sou malandrinho”
Poder

“Se retrata ao mundo ou prova que sou ‘malandrinho’”, exige Cabo Senna a Sandro Mabel

02/10/2025
SANDRO MABEL - Balanço do segundo quadrimestre de 2025 mostra superávit recorde de quase R$ 700 milhões
Poder

Goiânia registra superávit de quase R$ 700 milhões no segundo quadrimestre de 2025

02/10/2025
falsificação de bebidas
Saúde

Goiás começa força-tarefa integrada para combater falsificação de bebidas

02/10/2025
bebidas
Brasil

Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas

02/10/2025
Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos
Poder

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos

02/10/2025
Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge
Cidades

Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge

02/10/2025
Pesquisa