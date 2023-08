Empresas goianas alteram expediente durante jogos da seleção feminina

Para incentivar o futebol feminino, empresas goianas alteraram o expediente durante os jogos da seleção brasileira. É o caso das empresas Equiplex, do ramo farmacêutico, Hospdrogas, distribuidoras de medicamentos, ambas em Aparecida de Goiânia, e Transplex, do ramo de transportes especializados e logística, em Anápolis, que seguem a mesma programação criada para o mundial masculino. “O nosso objetivo ao realizar as mesmas ações nas copas masculina e feminina de futebol é promover a equidade de gênero. É a nossa seleção que está jogando e as nossas colaboradoras e colaboradores também pensam assim”, explica Juliana Duarte, gerente de Gestão de Pessoas do H. Hegídio Group, holding das empresas.

“Fizemos o mesmo investimento nas duas copas, colocamos um telão de LED em cada uma de nossas unidades e, no primeiro jogo da seleção (24/7), liberamos todos do trabalho durante o período da disputa, a partir das 7h45, para os trabalhadores que entram às 6 horas”, afirma. O pessoal da área administrativa, que entra às 8 horas, chegou e já foi direto para o refeitório assistir ao jogo contra o Panamá.

Para criar um clima amistoso, no refeitório das empresas, segundo Juliana Duarte, são servidos refrigerante, pipoca, batata frita e todos assistem juntos à partida. Com direito a apetrechos típicos, como perucas, chapéus, cornetas, vuvuzelas e apitos, para o ambiente ficar bem animado.

Nesta quarta-feira (2/8), o jogo do Brasil contra a Jamaica será às 7 horas. Quem entra às 8 horas no trabalho poderá iniciar o expediente às 9h30, para poder assistir ao jogo em casa, se preferir. Os colaboradores, segundo a gerente de Gestão de Pessoas da holding, não precisarão repor as duas horas, em média, em que ficam fora do trabalho.