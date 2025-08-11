Encontrada criança de 7 anos desaparecida desde sábado, em Goiatuba

Os Bombeiros de Goiatuba encontram, no domingo (10), uma criança de 7 anos de idade que estava desaparecida desde o dia anterior na zona rural da cidade de Goiatuba, municipio que fica a cerca de 200 km da capital. De acordo com a corporação, no final da tarde do dia 9, a 16ª CIBM/Goiatuba foi acionada para em razão do desaparecimento da criança que tinha diagnóstico de transtorno do espectro autista.

As buscascontaram com militares da 16ª CIBM/Goiatuba e do 6º BBM/Itumbiara. Foram mobilizadas equipes terrestres, mergulhadores e o emprego de drone equipado com câmera térmica, ampliando a área de varredura e permitindo inspeção de locais de difícil acesso. Durante todo o primeiro dia, foram realizadas incursões em mata fechada, verificações em corpos d’água e patrulhamento na região, mas, infelizmente, não foi possível localizar a criança.

Na manhã seguinte, domingo, uma força-tarefa com 11 militares retomou as buscas desde as primeiras horas, utilizando estratégia de varredura setorizada e contando com o apoio de autoridades, de moradores locais e de diversos voluntários que se sensibilizaram com o caso. Após intensas diligências, a menina foi encontrada com vida a aproximadamente 10 km da sede da fazenda, em uma área afastada.

Ela recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital Municipal de Bom Jesus, onde permaneceu sob cuidados médicos.