search
Cidades

Encontrada criança de 7 anos desaparecida desde sábado, em Goiatuba

A menina foi encontrada com vida a aproximadamente 10 km da sede da fazenda, em uma área afastada.


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/08/2025 - 14:48

Encontrada criança de 7 anos desaparecida desde sábado, em Goiatuba
A menina foi encontrada com vida a aproximadamente 10 km da sede da fazenda (Foto: Divulgação)

Os Bombeiros  de Goiatuba encontram, no domingo (10), uma criança de 7 anos de idade que estava desaparecida desde o dia anterior na zona rural da cidade de Goiatuba, municipio que fica a cerca de 200 km da capital. De acordo com a corporação, no final da tarde do dia 9, a 16ª CIBM/Goiatuba foi acionada para em razão do desaparecimento da criança que tinha  diagnóstico de transtorno do espectro autista.

As buscascontaram com militares da 16ª CIBM/Goiatuba e do 6º BBM/Itumbiara. Foram mobilizadas equipes terrestres, mergulhadores e o emprego de drone equipado com câmera térmica, ampliando a área de varredura e permitindo inspeção de locais de difícil acesso. Durante todo o primeiro dia, foram realizadas incursões em mata fechada, verificações em corpos d’água e patrulhamento na região, mas, infelizmente, não foi possível localizar a criança.

Na manhã seguinte, domingo, uma força-tarefa com 11 militares retomou as buscas desde as primeiras horas, utilizando estratégia de varredura setorizada e contando com o apoio de autoridades, de moradores locais e de diversos voluntários que se sensibilizaram com o caso. Após intensas diligências, a menina foi encontrada com vida a aproximadamente 10 km da sede da fazenda, em uma área afastada.

Ela recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar ao Hospital Municipal de Bom Jesus, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

GGIM
Cidades

GGIM em Ação interdita sete estabelecimentos em operações realizadas no fim de semana

11/08/2025
Detran-GO alerta sobre divulgação falsa do governo federal sobre CNH Social
Cidades

Detran-GO alerta sobre divulgação falsa do governo federal sobre CNH Social

11/08/2025
Equatorial Goiás estágio
Cidades

Equatorial Goiás abre inscrições para programa de estágio de nível superior

11/08/2025
Aplicativo ajuda população a informar focos de incêndio em Goiânia
Cidades

Aplicativo ajuda população a informar focos de incêndio em Goiânia

11/08/2025
custo zero Agehab
Cidades

Governo de Goiás lança 6º Ciclo de Chamamento Público a municípios para construção de casas a custo zero

11/08/2025
MPGO denuncia organização criminosa que extorquiu R$ 800 mil com falsa identidade de servidor
Justiça

MPGO denuncia organização criminosa que extorquiu R$ 800 mil com falsa identidade de servidor

11/08/2025
Encontrada criança de 7 anos desaparecida desde sábado, em Goiatuba
Cidades

Encontrada criança de 7 anos desaparecida desde sábado, em Goiatuba

11/08/2025
tarifas Lula e Alckmin
Brasil

Lula finaliza plano aos setores afetados por tarifaço de Trump

11/08/2025
Sime emprego Aparecida
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam quase 700 vagas de emprego por meio do Sime nesta semana

11/08/2025
Pesquisa