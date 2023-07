O Corpo de Bombeiros encontrou, no final da manhã desta terça-feira (18), o corpo do barqueiro João Xavier, de 53 anos, que desapareceu após acidente no Rio Araguaia, em Aruanã.

De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada em frente à Praia do Cavalo 2. O homem estava desaparecido desde o último domingo (16), quando se acidentou com outra canoa.