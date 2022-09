Encontro nacional traz para Goiânia debate sobre uso da inteligência artificial

Goiânia será a próxima cidade brasileira a receber o projeto Teias da Inovação. O evento, que será realizado no próximo dia 21 de setembro, das 8h às 17h, debaterá o impacto de tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial, no setor produtivo, nos serviços públicos, nas organizações e na vida cotidiana. Com o tema “A transformação digital como propulsora do desenvolvimento econômico e social”, a programação terá formato híbrido (presencial e on-line) e será realizada no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página do projeto: teiasdainovacaomcti.com.br.

Com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, e do secretário de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, Marcio Cesar Pereira, o encontro terá painéis que discutirão as aplicações da transformação digital e suas tecnologias associadas nas organizações públicas e privadas, e seu impacto na vida das pessoas, além de programas de apoio e incentivos para inovação. Entre os debatedores vão estar Renato Monteiro, diretor de International Privacy and Data Protection Lead do Twitter; Liliane Tie, da Women in Blockchain Brasil, e especialistas em diversas áreas da tecnologia e inovação.

O conteúdo do evento é dirigido para startups, empresas incubadas, empresários, empreendedores, estudantes, pesquisadores, cientistas, educadores e governos locais e regionais. “O programa promove uma aproximação entre o MCTI e as cidades brasileiras de médio porte, com grande potencial de se tornarem ecossistemas locais de inovação”, afirma ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim.

“Vamos aproveitar para divulgar programas e instrumentos de apoio à inovação e ao empreendedorismo inovador. Nosso foco é sempre auxiliar para que esses polos sejam pensados e implementados de forma sustentável”, acrescenta o ministro.

O secretário de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, Marcio Cesar Pereira, afirma que Goiás é destaque nos projetos e pesquisas de inovação. “O computador mais rápido da América Latina está aqui em Goiás, no Centro de Excelência em Inteligência Artificial, e foi adquirido com investimentos do Governo de Goiás. A UFG também foi a primeira universidade brasileira a oferecer o curso superior de IA”, conta. “Nós estamos investindo em Inteligência Artificial e em empreendimentos inovadores com foco no desenvolvimento econômico e social do Estado”.

Para a subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sheila Oliveira Pires, a realização do Teias em Goiás é uma oportunidade de reunir os atores do ecossistema de inovação para falar sobre iniciativas que transformarão Goiás nos próximos anos. “Vamos falar sobre as tecnologias do futuro e projetos de inovação, mostrando como eles mudarão as organizações e as nossas vidas em um futuro não muito distante”, comenta.

O projeto Teias da Inovação é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), fundação vinculada ao MCTI, e em Goiânia será promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação de Goiás (Sedi).

A programação do encontro pode ser consultada na página do Teias: teiasdainovacaomcti.com.br.