Léo Portilho toma posse como deputado estadual

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira, 3, no Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o suplente Leonnardo Portilho Soares Silva, conhecido como Léo Portilho, do Podemos, foi oficialmente empossado como deputado estadual. A solenidade foi conduzida pelo presidente Bruno Peixoto (UB) e contou com a presença de parlamentares, lideranças políticas, amigos e familiares do empossado.

A posse foi formalizada com a leitura do termo pelo presidente, que convocou Portilho para assumir a vaga deixada pelo deputado Henrique César (Podemos), licenciado por dois dias para tratamento de saúde e mais 119 dias por motivo de interesse particular. A primeira suplente, Ana Lúcia de Sousa e Silva, renunciou ao direito de assumir o mandato. Após o juramento, o deputado Coronel Adailton (Solidariedade) conduziu a assinatura do termo de posse.

Trajetória política

Portilho foi eleito segundo suplente pelo PSC nas eleições de 2022, com 13.640 votos. Com a fusão do partido ao Podemos em 2023, passou a integrar a nova legenda. Nascido em Goiânia e com base eleitoral em Bom Jesus de Goiás, ele tem trajetória ligada ao agronegócio e à política familiar, sendo neto de ex-prefeito e enteado de ex-gestor do município.

Conhecido como “Trator de Goiás”, o novo deputado afirmou que sua atuação será pautada pelo compromisso com o Estado e destacou que os 119 dias de mandato serão de aprendizado e preparação para a próxima eleição. Ele pretende focar em propostas de desenvolvimento regional, saúde e ações sociais.

