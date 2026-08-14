Goiás terá 525 candidatos disputando as vagas para deputado estadual e 235 para federal

Goiás terá 525 candidatos na disputa pelas 41 vagas de deputado estadual e outros 235 concorrentes para as 17 cadeiras reservadas ao estado na Câmara dos Deputados, em Brasília, nas eleições de 2026. Somadas às cinco candidaturas ao governo e aos dez nomes apresentados para o Senado, as quatro disputas estaduais reúnem 775 candidatos.

A maior concorrência proporcional aparece na disputa para deputado federal. São aproximadamente 14 candidatos por cadeira destinada a Goiás na Câmara. Para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), a relação é de quase 13 concorrentes por vaga. Os deputados eleitos exercerão mandatos de quatro anos.

Embora a votação seja individual, a eleição de deputados utiliza o sistema proporcional. Isso significa que a definição das cadeiras considera os votos obtidos pelos partidos ou federações, além do desempenho individual de cada candidato. Por esse motivo, ter mais votos do que outro concorrente não garante necessariamente a eleição. Goiás continuará com 17 representantes entre os 513 integrantes da Câmara dos Deputados. A Alego, por sua vez, possui 41 cadeiras.

Na disputa majoritária, cinco candidatos concorrem ao Governo de Goiás. Para vencer no primeiro turno, um deles precisará alcançar mais da metade dos votos válidos. Caso isso não ocorra, os dois mais votados disputarão o segundo turno.

Para o Senado, dez candidatos disputam duas vagas, o equivalente a cinco concorrentes por cadeira. São eles:

Cíntia Dias (Psol/Rede)

Dr. Zacharias Calil (MDB)

Gracinha Caiado (União Brasil)

Guilherme Darques (UP)

Gustavo Gayer (PL)

Gustavo Mendanha (PRD)

Isaura Lemos (PSB)

Iure de Castro (PSDB/Cidadania)

Oséias Varão (PL)

Vanderlan Cardoso (PSD)

Vale lembrar que cada estado possui três senadores, mas a renovação da Casa ocorre alternadamente: em uma eleição, é escolhido um representante; na seguinte, dois. Em 2026, serão renovados dois terços do Senado, com a eleição de 54 dos 81 integrantes da Casa. Por isso, o eleitor goiano poderá votar em dois nomes diferentes para o cargo. Os dois mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos, sem segundo turno. A orientação do Senado destaca que os dois votos não podem ser dados ao mesmo candidato.

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Se houver necessidade de segundo turno nas disputas para presidente ou governador, a nova votação ocorrerá em 25 de outubro. Como o prazo para apresentação dos pedidos de registro termina às 19 horas deste sábado (15), os totais de candidaturas ainda podem sofrer alterações antes da consolidação pela Justiça Eleitoral.