Governo de Goiás lança Balanço Cidadão 2024

O Governo de Goiás lançou, nesta sexta-feira (4), a terceira edição do Balanço Cidadão com o objetivo de apresentar de forma clara os dados contábeis referentes ao exercício de 2024 e reforçar a transparência na gestão. O documento resume, em 39 páginas, os principais dados do relatório oficial encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), com mais de 3 mil páginas, e está disponível no site goias.gov.br/economia/balanco-cidadao-transparencia.

A ação foi conduzida pela Secretaria da Economia, representada pelo titular Francisco Sérvulo Freire Nogueira, que destacou a importância da participação cidadã. O material foi elaborado pela equipe da Contabilidade da Pasta e tem o objetivo de facilitar o entendimento da população sobre como os recursos públicos foram transformados em entregas e serviços. O superintendente Central de Contabilidade, Ricardo Borges Rezende, informou que foram aplicados quase R$ 44 bilhões em despesas, com superávit superior a R$ 2,5 bilhões, resultado de uma gestão fiscal responsável.

Orçamento detalhado

O relatório detalha a origem dos recursos e as áreas com maior volume de investimentos em 2024, como educação (R$ 6,97 bilhões), saúde (R$ 5,7 bilhões) e segurança (R$ 4,51 bilhões). Também lista as principais ações em cada setor, evidenciando como o dinheiro público foi utilizado. O subsecretário do Tesouro, Wederson Xavier de Oliveira, ressaltou o caráter didático da publicação.

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO), Sucena Hummel, participou do evento e elogiou o reconhecimento do trabalho da contabilidade da Secretaria. Goiás recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi, da Secretaria do Tesouro Nacional.

