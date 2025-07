Adriana Accorsi concorre à presidência estadual do PT em pleito neste domingo

A chapa PT União e Esperança, liderada pela deputada federal Delegada Adriana Accorsi, disputa a direção do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no estado de Goiás em eleição que será realizada neste domingo (6/7).

“Vamos organizar e fortalecer o partido para reeleger o presidente Lula em 2026”, afirma a deputada federal.

Segundo, Adriana Accorsi, aumentar as bancadas federal e estadual também é um desafio.

O PT é o único partido que faz eleição direta dos dirigentes. O Processo de Eleição Direta (PED) vai escolher os próximos presidentes nacional, estaduais e municipais, além dos membros dos diretórios da legenda em todo país. Em todas instâncias há paridade de gênero e cotas de juventude e pessoas negras.

“É um processo eleitoral muito democrático, que envolve debate, reflexão e elaboração de estratégias para o futuro”, explica.

Adriana Accorsi concorre à direção estadual em Goiás com o apoio das maiores tendências do partido – Articulação, Movimento PT, PT pra Vencer, EPS, Cerrado; e da bancada de parlamentares, que reúne o deputado federal, Rubens Otoni; os deputados estaduais Bia de Lima, Antônio Gomide e Mauro Rubem; os vereadores Kátia Maria, atual presidenta estadual, Edward Madureira e Fabrício Rosa.

Estão com Adriana Accorsi ainda, os três prefeitos da legenda, Ney Novaes (Professor Jamil), Aderson (Cidade de Goiás) e Paulinho Imila (Itapuranga), além dos vereadores de Aparecida de Goiânia e Anápolis, entre outros e lideranças importantes da história do partido.

Para presidente municipal, Adriana Accorsi apoia a ex-deputada federal, ex-vereadora e ex-dirigente partidária da sigla, Neyde Aparecida; e, para presidente nacional, o ex-prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro, Edinho Silva.

“Terei o desafio de fortalecer o partido pensando nas políticas públicas para a população, na força para a reeleição do presidente Lula e no propósito de aumentar a bancada federal e estadual”, argumenta.

No pleito de 2026, Adriana Accorsi vai concorrer à reeleição como deputada federal. Ela informa que a candidatura majoritária do PT em Goiás será discutida somente após a renovação dos diretórios.