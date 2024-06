Entra em operação a linha de ônibus que liga Goiânia a Cavalcante

O grupo empresarial Guanabara, antigo Real Expresso Ltda., dará início, nesta sexta-feira (21), à operação da linha de transporte de passageiros que conecta a capital à cidade de Cavalcante. Num trecho de 528 quilômetros, a linha atenderá vários municípios do Entorno de Brasília e da Chapada dos Veadeiros. A viagem inaugural de Goiânia a Cavalcante sairá às 12h30 desta sexta do Terminal Rodoviário de Goiânia, e a viagem de volta, de Cavalcante para Goiânia será no domingo, com saída programada para as 13h.

“A abertura dessa nova linha faz parte da estratégia do Governo do Estado, que é o poder concedente dos serviços de transporte intermunicipal, através da AGR, para atender uma região em franco desenvolvimento do turismo, que é a região de Cavalcante”, observou o presidente da AGR, Wagner Oliveira Gomes. Segundo destacou, a AGR lançou quatro editais de chamamento público para habilitação de empresas visando atender novas linhas, como a que agora beneficia o município de Cavalcante. Ao todo, 40 linhas foram autorizadas pela Agência com os quatro editais.

A rota atende as localidades de Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Planaltina de Goiás, São Gabriel de Goiás, São João d’Aliança, Alto Paraíso de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Esta é a primeira vez que o município de Cavalcante é atendido com linha direta para a capital. E o prefeito Vilmar Kalunga comemora: “Era um sonho da população Cavalcantense; o município tem quase 200 anos, e o desenvolvimento é preciso, mas, para isso acontecer precisávamos de uma linha ligando Cavalcante a Goiânia”, disse.

A linha foi autorizada pelo Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação (AGR) em março deste ano, atendendo uma solicitação da Real Expresso Ltda. para operar duas linhas ligando o município de Cavalcante à capital do estado. A empresa se habilitou conforme as normas estabelecidas no Chamamento Público nº 4/2023 da AGR e foi autorizada para a prestação dos serviços que são uma demanda antiga da população daquela localidade. As duas linhas têm trajetos diferentes, um deles passando por Anápolis e outro por Niquelândia. Por enquanto, entra em operação a linha que passa por Anápolis.

Com sede no Rio de Janeiro, o grupo Guanabara atua no transporte rodoviário de passageiros há mais de 60 anos, atendendo todas as regiões do Brasil com mais de 2 mil destinos interestaduais e intermunicipais. As vendas de bilhetes de passagens são feitas pela empresa no guichê da rodoviária e, em condições especiais, no site da empresa e no aplicativo: viajeguanabara.com.br. O valor da passagem ligando Cavalcante à capital, nos dois sentidos, será R$ 134,99.

De acordo com a diretora de Marketing da empresa, Letícia Pineschi, este é um momento importante para o grupo Guanabara. “Estamos muito felizes em oferecer esse novo destino com o padrão de conforto e a segurança que a Guanabara opera em todo o o Brasil, agora nessa promissora região “, afirmou.

Frequência

Inicialmente, a linha Goiânia/Cavalcante atenderá as demandas de moradores e turistas com uma viagem de ida e outra de volta por semana. Para os que moram na região da Chapada e trabalham na capital será uma boa oportunidade de viajarem de ônibus para um fim de semana em casa. Da mesma forma, os turistas que têm interesse em explorar as belezas naturais de Cavalcante e região agora poderão seguir de ônibus às sextas-feiras no início da tarde. O retorno para a capital saindo de Cavalcante às 13h possibilita a chegada a Goiânia à noitinha.