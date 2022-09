Entregas do Aluguel Social chegam a mais quatro municípios goianos nesta semana

Nesta semana, a 1.600 novos beneficiários de quatro municípios goianos. As equipes da Agência Goiana de Habitação (Agehab) realizam entregas do programa do Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Catalão, Cristaliza, Luziânia e Valparaíso.

O Aluguel Social é um programa de complemento de renda para famílias em situação de vulnerabilidade financeira, com aporte mensal de R$ 350 por 18 meses.

Nesta terça-feira, 30, foram convocadas 500 famílias para o evento de entrega dos cartões do programa em Catalão, a partir das 13h30, no Centro de Convivência Social da Terceira Idade João Fayad. Na quarta-feira, 31, estão programados dois eventos. Primeiro, em Cristalina, a partir das 10 horas, no Ginásio de Esportes Daniel Ribeiro Filho e, depois, às 15 horas, em Luziânia, no Centro de Cultura e Convenções. Em Cristalina são 291 famílias beneficiadas e em Luziânia, 209. Já em Valparaíso, a entrega ocorre a 629 beneficiários, quinta-feira (01º/09), às 9 horas, no ginásio da Escola Municipal Céu Azul.

Para receber o auxílio, os interessados se inscrevem no site da Agehab e informam situação social e econômica. Após avaliação em cima dos critérios do programa, os inscritos são chamados a apresentarem a documentação que comprova a necessidade do reforço financeiro. Só então o beneficiário é aprovado para fazer parte do programa. Atualmente, o Aluguel Social atende mais de 31 mil famílias goianas em cerca de 60 municípios.

Para checar se o município onde vive está com inscrições abertas para o Aluguel Social, a família interessada pode acessar o site www.agehab.go.gov.br e conferir a listagem. No site da Agência também é possível conferir os critérios para se candidatar. São requisitos: ser maior de 18 anos ou emancipado, não possuir imóvel próprio e morar no município há 3 anos ou mais.