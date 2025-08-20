Equatorial Goiás lança programa com 50% de desconto em eletrodomésticos

Começa hoje (20) a campanha Troca com Bônus da Equatorial Goiás, que oferece a clientes residenciais a oportunidade de adquirir geladeiras e ar-condicionados novos, mais eficientes e econômicos, pagando apenas 50% do valor. A ação segue até 24 de agosto ou enquanto durarem os estoques, em todas as lojas Novomundo no estado.

Para participar, é necessário estar com as contas de energia em dia e entregar um eletrodoméstico antigo equivalente ao novo que será comprado (geladeira por geladeira ou ar-condicionado por ar-condicionado). O cliente paga metade do valor do produto, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros, enquanto o restante é custeado pela própria Equatorial Goiás.

Modelos disponíveis



Refrigerador Electrolux IT 70 – de R$ 4.099,00 por R$ 2.049,50;

Geladeira RT650 Midea 491L – de R$ 4.099,00 por R$ 2.049,50;

Ar-condicionado Midea 9.000 BTUs – de R$ 2.899,00 por R$ 1.449,50;

Ar-condicionado 12.000 BTUs – de R$ 3.099,00 por R$ 1.549,50.

Todos os equipamentos possuem selo de eficiência energética Procel. Além disso, cada residência poderá trocar até cinco lâmpadas antigas por modelos de LED gratuitamente, contribuindo para a economia de energia e o consumo mais sustentável.

Segundo o analista de Projetos de Eficiência Energética da Equatorial Goiás, Jessé França, a campanha une benefício imediato e ganhos a longo prazo. “Com aparelhos modernos e lâmpadas eficientes, o morador reduz o gasto de energia e ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Esse é mais um passo da companhia para mostrar cuidado, atenção e valorização do nosso cliente”, afirma Jessé.

Como participar

O cliente deve comparecer a uma loja Novomundo entre 20 e 24 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. A entrega do novo equipamento e a retirada do antigo serão feitas pela própria Novomundo após a compra. No ato da entrega do produto novo, o equipamento antigo deve ser entregue.

Podem participar clientes residenciais, sejam ou não cadastrados como baixa renda, desde que adimplentes. É permitido um equipamento por Unidade Consumidora (conta de energia), respeitando a equivalência: ar-condicionado por ar-condicionado e geladeira por geladeira.

No momento da compra, é necessário apresentar RG, CPF e a última conta de energia paga. Caso o comprador não seja o titular, poderá participar apenas se for parente de primeiro grau (pai ou mãe) ou mediante apresentação de contrato de aluguel no nome.

Em nota, a Equatorial Goiás informou que as lojas de rua abriram logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20). A movimentação de clientes foi intensa desde o início do dia, resultado do grande interesse pela campanha. A empresa destacou que o sistema está operando normalmente e as vendas seguem em ritmo acelerado, com mais de 200 equipamentos já comercializados em menos de uma hora de campanha.

Lembrou que o tempo de atendimento pode ser um pouco maior em alguns casos, já que, no momento da compra, é necessário cumprir os requisitos da campanha, como adimplência, titularidade da unidade consumidora e cadastro em categoria residencial.