search
Cidades

Equatorial Goiás lança programa com 50% de desconto em eletrodomésticos

Iniciativa é válida até 24 de agosto, ou enquanto durarem os estoques


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 09:42

Equatorial Goiás dá até 50% de desconto em geladeiras e ar-condicionados no programa Troca com Bônus
. A ação segue até 24 de agosto ou enquanto durarem os estoques, em todas as lojas Novomundo no estado

Começa hoje (20) a campanha Troca com Bônus da Equatorial Goiás, que oferece a clientes residenciais a oportunidade de adquirir geladeiras e ar-condicionados novos, mais eficientes e econômicos, pagando apenas 50% do valor. A ação segue até 24 de agosto ou enquanto durarem os estoques, em todas as lojas Novomundo no estado.
Para participar, é necessário estar com as contas de energia em dia e entregar um eletrodoméstico antigo equivalente ao novo que será comprado (geladeira por geladeira ou ar-condicionado por ar-condicionado). O cliente paga metade do valor do produto, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros, enquanto o restante é custeado pela própria Equatorial Goiás.

Modelos disponíveis

Refrigerador Electrolux IT 70 – de R$ 4.099,00 por R$ 2.049,50;
Geladeira RT650 Midea 491L – de R$ 4.099,00 por R$ 2.049,50;
Ar-condicionado Midea 9.000 BTUs – de R$ 2.899,00 por R$ 1.449,50;
Ar-condicionado 12.000 BTUs – de R$ 3.099,00 por R$ 1.549,50.

Todos os equipamentos possuem selo de eficiência energética Procel. Além disso, cada residência poderá trocar até cinco lâmpadas antigas por modelos de LED gratuitamente, contribuindo para a economia de energia e o consumo mais sustentável.
Segundo o analista de Projetos de Eficiência Energética da Equatorial Goiás, Jessé França, a campanha une benefício imediato e ganhos a longo prazo. “Com aparelhos modernos e lâmpadas eficientes, o morador reduz o gasto de energia e ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Esse é mais um passo da companhia para mostrar cuidado, atenção e valorização do nosso cliente”, afirma Jessé.

Como participar

O cliente deve comparecer a uma loja Novomundo entre 20 e 24 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. A entrega do novo equipamento e a retirada do antigo serão feitas pela própria Novomundo após a compra. No ato da entrega do produto novo, o equipamento antigo deve ser entregue.
Podem participar clientes residenciais, sejam ou não cadastrados como baixa renda, desde que adimplentes. É permitido um equipamento por Unidade Consumidora (conta de energia), respeitando a equivalência: ar-condicionado por ar-condicionado e geladeira por geladeira.
No momento da compra, é necessário apresentar RG, CPF e a última conta de energia paga. Caso o comprador não seja o titular, poderá participar apenas se for parente de primeiro grau (pai ou mãe) ou mediante apresentação de contrato de aluguel no nome.

Em nota, a Equatorial Goiás informou que as lojas de rua abriram logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20). A movimentação de clientes foi intensa desde o início do dia, resultado do grande interesse pela campanha. A empresa destacou que o sistema está operando normalmente e as vendas seguem em ritmo acelerado, com mais de 200 equipamentos já comercializados em menos de uma hora de campanha.

Lembrou que o tempo de atendimento pode ser um pouco maior em alguns casos, já que, no momento da compra, é necessário cumprir os requisitos da campanha, como adimplência, titularidade da unidade consumidora e cadastro em categoria residencial.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano
Cidades

Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano

20/08/2025
Operação Harvest investiga contadora suspeita de articular esquema de sonegação em empresas de grãos
Cidades

Operação Harvest investiga contadora suspeita de articular esquema de sonegação em empresas de grãos

20/08/2025
calor Goiás
Cidades

Quarta-feira terá sol e calor de até 38 graus em Goiás

20/08/2025
mulheres Aluguel Social
Cidades

Governo de Goiás convoca 51 mulheres em situação de violência doméstica para o Aluguel Social

19/08/2025
Fundahc maternidades
Cidades

Saúde comunica Fundahc sobre encerramento de convênios no dia 29 de agosto

19/08/2025
Lotofácil acumulada: concurso 3.473 sorteia R$ 4 milhões
Brasil

Lotofácil 3473: veja resultado de hoje, terça-feira (19)

20/08/2025
Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal
Horóscopo

Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal

20/08/2025
Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano
Cidades

Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano

20/08/2025
Semad estabelece regras para comprovar autoria de incêndios florestais em Goiás
Meio Ambiente

Goiás passa a ter normas para identificar responsáveis por incêndios florestais

20/08/2025
Pesquisa