Equipe de Transição de Goiânia se reúne nesta quinta-feira

A equipe de transição da Prefeitura de Goiânia se reunirá nesta quinta-feira, 21, às 14 horas, no Paço Municipal, para discutir ações relacionadas ao Meio Ambiente e a novos investimentos na cidade. A reunião será uma continuidade do processo de transição entre a gestão do prefeito Rogério Cruz e a equipe do prefeito eleito, Sandro Mabel. A comissão técnica do prefeito eleito estará presente para analisar os projetos apresentados pela administração atual.

Entre os temas que serão abordados, destacam-se iniciativas como o programa Georreferenciamento, que visa otimizar a cobrança do IPTU e aumentar a arrecadação municipal, além de permitir a localização precisa de áreas e pontos geográficos em Goiânia. Outro destaque será o Programa Cidade Segura, focado na retirada de fios inutilizados dos postes da capital, com a destinação do material para cooperativas de reciclagem.

Além disso, o ArborizaGyn será discutido, um projeto de plantio de mudas que já resultou no plantio de 400 mil árvores em Goiânia, com destaque para as 50 mil mudas plantadas recentemente na área do Residencial Três Marias. A reunião também vai abordar o Programa Centraliza, que visa revitalizar e impulsionar a economia da região central da cidade, com foco em preservação ambiental, turismo e mobilidade urbana.

A reunião desta quinta-feira representa um passo importante para alinhar as ações da futura gestão e garantir a continuidade de projetos essenciais para a cidade. A equipe de transição tem demonstrado compromisso em analisar de forma detalhada as informações fornecidas pela gestão atual para implementar políticas públicas eficazes e sustentáveis a partir de janeiro.