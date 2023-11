Equipes tentam reparar estragos provocados pela forte chuva na capital

Equipes da Equatorial e da Comurg trabalham desde a noite de terça-feira (22) para reparar os estragos provocados pela forte chuva que atingiu o capital. Árvores caíram, semáforos também, assim como falta energia em vários bairros e, pelas ruas, há muito lixo espalhado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológica e Hidrológicas de Goiás, a região noroeste da capital registrou 65,8mm de chuva. Já na região norte choveu 45,8mm. As rajadas de vento chegaram a 55 km/h.

A Defesa Civil esteve nos locais mapeados com precipitações mais concentradas, prestando auxílio aos possíveis afetados. A medida que são informados pelos telefones 153 e 193, equipes são deslocadas para atendimento imediato. O número de contato da Comurg para a remoção de árvores é o: (62) 99855-8555.

Em nota, a Equatorial disse que os profissionais trabalharam durante toda a madrugada e cerca de 80% dos clientes impactos já estão com o fornecimento normalizado. A companhia lembra que os clientes que estão com o fornecimento interrompido devem registrar a falta de energia pelos canais oficiais de atendimento:

– Aplicativo Equatorial Goiás, disponível para download no Android e iOS;

– Agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

– Call Center 0800 062 0196;

– Via SMS: envie uma mensagem para o n° 27949 com o texto Faltadeenergia XXXXXXX informando no “xxxx” sua Unidade Consumidora (UC).