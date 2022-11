Escolas do Futuro de Goiás ofertam quase 3 mil vagas para cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o edital de preenchimento de vagas para os cursos de capacitação e qualificação profissional das Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs). Ao todo, são 2.806 vagas gratuitas, ofertadas na modalidade presencial, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os interessados devem fazer o registro no portal eletrônico efg.org.br até o dia 27 de novembro.

A triagem dos candidatos será realizada por uma Comissão de Seleção nomeada pela Direção do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG) e pela Escola do Futuro na qual o estudante pretende pleitear a vaga. Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula.

O resultado final será divulgado ao longo da vigência de cada processo seletivo ou quando o quantitativo necessário de alunos para formação de turma for alcançado. Nesse último caso, a unidade de ensino na qual o estudante solicitou a vaga realizará a convocação por e-mail e/ou contato telefônico informados pelo candidato no ato da inscrição.

Em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato com as suas respectivas secretarias por telefone ou por e-mail. Se preferir acessar a página do Instagram, o endereço para acompanhar as informações é @escolasdofuturodegoias.

Cursos

As vagas abertas para os cursos de qualificação profissional são para mídias sociais; programação de computadores; marketing digital; e-commerce; empreendedorismo criativo; assistente de marketing; criação de conteúdo digital; experiência do usuário/consumidor (UX); planejamento e criação de novos negócios; desenvolvimento mobile e desenvolvimento web front-end.

Já os cursos de capacitação são design de páginas web; matemática básica; inglês instrumental; redação e português instrumental; comunicação oral e escrita; desenvolvedor python; direito do consumidor; bases legais e constitucionais de negócios; logística empresarial; liderança e gestão estratégica de pessoas; oratória; redes de computadores; excel básico; marketing digital; pacote office; produção de games e interação virtual; redação para conteúdo digital; pilotagem de drone (VANT).

Também há cursos de gestão financeira; fotografia para mídias digitais; modelagem 3D para prototipação; montagem e limpeza de computadores desktop; ferramentas de criação de aplicativos e websites; empreendedorismo; engenharia de software; desenvolvedor python: nível intermediário; liderança e gestão de equipes; gestão e design de anúncios; gestão de tráfego digital; planejamento de marketing; conteúdo digital e otimização da informação; soluções inovadoras para novos negócios e robótica educacional para docentes.

Confira como entrar em contato com cada instituição de ensino:

EFG Sarah Kubitschek – Santo Antônio do Descoberto

Telefone: (61) 3773-2874

E-mail: [email protected]

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Telefone: (62) 3576-3836

E-mail: [email protected]

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3581-4140

E-mail: [email protected]