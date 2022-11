Escritora representa Aparecida de Goiânia na Bienal do Livro de Fortaleza

A Professora e escritora, Nilda Simone, desembarcou no Nordeste para representar a Aparecida de Goiânia e o Estado de Goiás na 14ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. O evento conta com a participação de autores nacionais e estrangeiros.

Na bienal, que é realizada no Centro de Convenções do Ceará, Nilda Simone expõe obras que contam a história de Aparecida de Goiânia. A cidade, inclusive, completou o primeiro centenário em maio deste ano.

Defensora da cultura popular aparecidense, Nilda Simone já escreveu dois livros que mantém vivos a história da cidade. ‘Um Olhar Sobre Aparecida: História e Cultura e ‘Aparecida de Goiânia, Nossa História, Nossa Gente’. Este último escreveu em parceria com o filho, Gabriel Siqueira. ‘A Poetisa Que Há em Mim’ também é obra da autora.

Ao longo da carreira, que começou aos 12 anos de idade, a autora também participou de seis coletâneas de contos, poesias, histórias infantis e de vida. Lançada em conjunto com escritores do Grupo de escritores Brasileiros (GAEB).

“Onde vou levo o nome de Aparecida de Goiânia. Tenho orgulho de morar em Aparecida e representar todos os escritores que já editaram ou que ainda esperam editar suas obras. Acho que sou um exemplo de superação. Pois nunca desisti e agora estou colhendo os frutos”, aponta a escritora sobre a participação na Bienal Internacional do Livro de Fortaleza.

Nilda Simone irá lançar mais uma obra com muitas curiosidades sobre Aparecida de Goiânia. ‘Causo e Lendas’ vai presentear o leitor memórias vivas da cidade.