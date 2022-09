Estabelecimentos goianos podem concorrer ao título de melhor restaurante a quilo do Brasil

Estão abertas até o dia 5 de setembro as inscrições para os estabelecimentos que pretendem concorrer ao título de melhor restaurante a quilo do Brasil. Chamado de O Quilo é Nosso, o concurso será realizado de 13 a 23 de setembro, em vários estados brasileiros, pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

O Quilo é Nosso é uma excelente oportunidade para os restaurantes criarem novos pratos que mostrem diversidade de sabores e a criatividade dos chefs, atrair novos clientes e divulgar o negócio. O intuito é exatamente valorizar esse modelo de negócio, uma criação genuinamente brasileira e que recebe milhões de clientes todos os dias. E são justamente os consumidores e um júri técnico que vão avaliar os estabelecimentos participantes.

Aos interessados em disputar o título, o primeiro passo é garantir a inscrição do restaurante, que deve ser feita junto à Abrasel. As informações estão disponíveis em www.oquiloenosso.com.br. A Abrasel Goiás é a responsável pela realização do concurso no Estado.

Etapas

O Quilo é Nosso será dividido em três etapas. Na primeira, cada restaurante deve criar uma receita especial para compor o cardápio durante todo o período do evento (13 a 23 de setembro). Os estabelecimentos são avaliados por voto popular e por um júri técnico local em cinco critérios: ambiente, atendimento, limpeza, qualidade geral do buffet e receita participante do concurso. Os três melhores restaurantes de cada cidade ou região participante são classificados e disputam o título estadual.

Na segunda etapa, o júri local avalia os pratos destes três restaurantes em um evento ao vivo, quando é escolhido o campeão estadual. Já na terceira e última etapa, os melhores de cada estado se apresentam e concorrem ao título nacional, em um grande evento em São Paulo, entre os dias 1º e 3 de novembro. O concurso é realizado pela Abrasel, em parceria com a revista Prazeres da Mesa, além do patrocínio nacional da Coca-Cola, JBS e Sodexo.

Novidades

Pela primeira vez, todas as finais estaduais ocorrerão no modelo de evento ao vivo, com a disputa entre os restaurantes participantes. Até o ano passado, somente a final nacional era realizada neste formato, muito elogiado pelos restaurantes e público geral. Dessa forma, os clientes poderão acompanhar, ao vivo, a disputa entre os restaurantes da sua cidade e torcer pelo seu favorito. Outra novidade é a edição de um guia digital com os melhores restaurantes a quilo do Brasil, que trará as informações dos classificados na primeira etapa.

Histórico

Em 2022 o Estado de Goiás foi o estado com maior quantidade de casas participantes no festival, e os restaurantes finalistas estaduais foram: 3º lugar ficou com Reis Restaurante; 2º lugar ficou com Areião Restaurante e o campeão estadual foi o Pérolas do Sabor. Na etapa nacional ficamos em quinto colocado com o prato Salada de tentáculos – tentáculos de polvo, com tomate cereja, cebola e pimentões.