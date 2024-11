Evento discute segurança alimentar e inovação na Argentina

O 1º Congresso Internacional de Alimentos começa nesta quinta-feira (21), na Universidade Nacional de Hurlingham, na Argentina. O evento reunirá especialistas e gestores de diversos países para debater segurança alimentar, inovação no setor agroalimentar e sustentabilidade na produção de alimentos. A Conab terá papel de destaque com a participação do presidente Edegar Pretto, que apresentará soluções para os desafios do abastecimento alimentar.

Durante o congresso, serão discutidos temas como produção sustentável, ciência e tecnologia na indústria alimentar, saúde e nutrição, além do direito à alimentação. Pretto destacará as iniciativas da Conab no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, que busca integrar inovação e sustentabilidade para garantir o acesso aos alimentos em cenários desafiadores.

Além disso, o evento será um espaço para troca de experiências, com painéis e mesas-redondas abordando comércio internacional de produtos agropecuários e a cooperação regional no fortalecimento das cadeias produtivas. Representando o Brasil, Marisson Marinho, da Coordenadoria de Relações Internacionais da Conab, participará das discussões.

Com apoio de instituições internacionais, o congresso reforça a importância da integração entre países para superar os desafios globais no setor agroalimentar. A presença da Conab destaca o compromisso do Brasil com a segurança alimentar e com a busca por soluções inovadoras para uma produção sustentável.