Poder

Ex-deputado goiano é preso no Rio suspeito de estuprar criança de dois anos

Prisão ocorreu em condomínio da Barra da Tijuca após decisão do Tribunal de Justiça do Rio


01/10/2025

Ex-parlamentar foi detido pela Polícia Civil após investigação de seis meses (Foto: Reprodução)

Um médico e ex-deputado estadual goiano foi preso nesta quarta-feira (1º) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é acusado de estuprar uma criança de 2 anos, conforme publicou o colunista Ancelmo Gois, do Globo. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decretou a prisão preventiva.

A investigação, conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), durou seis meses e reuniu depoimentos, laudos médicos e psicológicos que indicam a prática de abuso sexual de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A polícia informou que os atos teriam ocorrido de forma reiterada.

Os agentes prenderam-no em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde ele residia temporariamente. Ele possui cidadania portuguesa, circunstância que a Justiça apontou como fator de risco de fuga.

O ex-deputado se formou em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e se especializou em ortopedia. Na política, ele atuou como vereador em Goiânia e exerceu mandato de deputado estadual.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que deve apresentar denúncia nos próximos dias.

Até o momento, a defesa não se pronunciou.

Pesquisa