Igor Franco acusa Mabel de “advogar pelo Limpa Gyn” após perda de liderança na Câmara

Vereador diz que prefeito atua em defesa do Limpa Gyn após perda de liderança


30/08/2025

IGOR FRANCO
Ex-líder diz que ligação de Mabel para restituição do cargo durou 40 segundos (Foto: Divulgação)

A saída do vereador Igor Franco (MDB) da liderança do governo Sandro Mabel (UB) na Câmara Municipal de Goiânia continua gerando repercussão política. Em entrevista à Coluna Giro, do jornal O Popular, Franco afirmou que o prefeito “pessoalizou uma situação institucional” e atua de forma “incisiva” em defesa do consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de resíduos sólidos na capital.

“Hoje, toda a população de Goiânia tem visto que o Sandro tem advogado para o Limpa Gyn. Advogado com mão de ferro, cortando na perna de companheiros”, disse o vereador, ao comentar a perda de espaços na base governista após articular a criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato de limpeza urbana e defender a revogação da taxa do lixo.

Franco negou que tivesse interesse em ampliar cargos no Paço Municipal e afirmou que as ameaças do prefeito resultaram em sua retirada da função. “Eu tinha vários espaços e ele o tempo todo ameaçando. Ele efetivou as ameaças e não me curvei. Não tem esse negócio de querer mais espaço. Existe um corte severo e uma atuação incisiva por parte dele em prol da Limpa Gyn e eu não entendi, já não entendo por que até agora”, declarou.

Além de Igor Franco, outros cinco vereadores que haviam votado favoravelmente à taxa do lixo em dezembro mudaram de posição nos últimos meses: Denício Trindade (UB), Geverson Abel (Republicanos), Léo José (SD), Lucas Kitão (UB) e Welton Lemos (SD).

Os blocos de oposição já definiram seus nomes para compor a CEI: Aava Santiago (PSDB), Pedro Azulão Jr. (MDB), Welton Lemos (SD) e Willian Veloso (PL) serão os integrantes responsáveis pela apuração.

Orçamento

Com a definição da CEI, o prefeito deve enfrentar também discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026. O relator escolhido, o vereador Lucas Vergílio (MDB), integra o grupo que viabilizou a comissão e afirmou que vai ouvir os colegas antes de definir se haverá mudanças na proposta de remanejamento de 50% do orçamento prevista pelo Executivo.

Pesquisa