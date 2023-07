Expo Turismo deve reunir mais de 2,5 mil participantes

Começa hoje (07) a 3ª edição da Expo Turismo Goiás. Realizado no Centro de Convenções de Goiânia, o evento, da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) é voltado para os profissionais da área e vai apresentar os principais destinos turísticos do estado.

São esperados mais de 2,5 mil participantes durante os dois dias da feira. Além de palestras, a Expo Turismo Goiás terá outros painéis, mesas redondas e seminários com profissionais renomados no trade turístico. São mais de 120 expositores, entre eles, operadoras de turismo nacionais, hotéis, parques, secretarias de turismo de diferentes municípios, companhias de seguro de viagem e até destinos internacionais. “O evento conta com o apoio maciço do Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, em parceria com a iniciativa privada e coloca Goiânia como referência no segmento, gerando oportunidades de negócios”, afirma Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo.

Temporada Mais Araguaia

Durante a feira, a Goiás Turismo lança também a cartilha “A Turma do Educadinho”, que será distribuída durante a temporada Mais Araguaia. O material, destinado às crianças e suas famílias, será entregue nas barreiras policiais e nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT) de cinco cidades banhadas pelo Araguaia: Aruanã, Britânia, Aragarças, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia.

A cartilha para colorir, em formato de gibi, traz o personagem que recebeu o nome de “Educadinho”, que apresenta o Rio Araguaia e alerta sobre segurança nas rodovias, respeito às leis de trânsito, uso de equipamentos de proteção e preservação do meio ambiente. De acordo Fabrício Amaral, o objetivo é fazer com que a campanha tenha continuidade durante o ano todo e o personagem percorra todo o Estado de Goiás, abordando políticas públicas e conscientização.