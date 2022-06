Expo Turismo Goiás ainda recebe inscrições

Seguem abertas as inscrições gratuitas para a feira de negócios Expo Turismo Goiás 2022, que ocorrerá no próximo dia 8 de julho, das 11h às 20h, no Salão Verde do Centro de Convenções de Goiânia. As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever on-line, pelo expoturismogoias.com.br/ inscricoes.

Mais de 2 mil profissionais do trade turístico devem participar do evento, que é voltado a apresentação de destinos, produtos e serviços ligados ao turismo em Goiânia e em todo o estado de Goiás. Além de estandes, a Expo Turismo Goiás terá palestras, workshops e mesas redondas com autoridades do setor. Haverá também programação cultural, com shows musicais, e espaços instagramáveis.

Realizada em parceria com a Goiás Turismo, Sebrae, Sesc e Senac, a Expo Turismo Goiás 2022 terá 80 estandes de expositores de vários estados. São empresas como hotéis, companhias aéreas e consolidadoras do setor, entre outras.

Uma das responsáveis pela Expo Turismo, Rose Páscoa explica que, logo na 1ª edição do evento, Goiânia absorveu satisfatoriamente a proposta desta feira de negócios. “É uma capital pujante, com enorme potencial para o turismo de negócios, eventos, religião e até de saúde. Por isso, a Expo Turismo retorna a Goiânia, onde serão apresentadas novas soluções para o setor de turismo, que é um grande gerador de negócios”, explica Rose.

Será a segunda edição da Expo Turismo Goiás. A feira estreou em 2019, em Goiânia. O evento foi idealizado pela RP Influencer Travel, tem organização da Equippe Eventos e apoio da Abav-GO (Associação Brasileira de Agências de Viagens do Estado de Goiás), Goiânia Convention e outras entidades do trade goiano de turismo.